日本三井大型購物中心上樑　中市府招商再傳佳績

市長林佳龍表示，台中世界花博將於今年11月開幕，三井OUTLET PARK工程也將於年底完工，花博期間將有大量人潮到台中，希望遊客屆時也前往這座全新的OUTLET PARK。也期盼這個台中港開港40年來第一個重大的外資投資案，不僅促進地方經濟，並帶來更多群聚效應，作為政府成功招商的典範。

台中港開港40年來第一個重大的外資投資案，日本三井不動產集團斥資25億元，在台中港打造中台灣最大規模的大型購物中心，備受各界矚目。在市府、三井、港務公司共同努力下，去年8月21日開工至今，工程順利，今(20)日並舉行上樑典禮，為中市府成功招商再添佳績。

三井不動產集團投資台中港的OUTLET PARK今日舉行上樑典禮，市長林佳龍在經發局長呂曜志的陪同下出席，包括三井不動產株式會社執行役員大林修、台灣三井不動產股份有限公司總經理下町一朗、台灣港務公司總經理郭添貴、瑞助營造董事長張正岳等人均到場，共同見證上樑。

林佳龍表示，三井不動產集團在台中港興建OUTLET PARK，這是台中港地區第一個大型外國投資， 市府很高興也很期待這項投資為海線的台中港地區帶來發展，這項投資也帶動周邊開發，除了民間之外，市府也做好各種招商配套措施，除了三井OUTLET PARK的投資外，市府在協調土地取得、環評及管線工程，均採用同步平行作業，運用最有效率的方式進行，未來週邊的遠景發展也相當可期。



▲日本三井不動產集團在台中港打造中台灣最大型購物中心上樑典禮（圖／市政府提供 , 2018.3.20)

此外，林佳龍也指出，台中港附近有高美溼地、梧棲漁港，現在再添海洋生態館，且正規畫電力博物館，未來周邊的離岸風電也會帶來龐大就業人潮，而市府對於基礎建設的投入，也為大家帶來投資信心。

三井不動產株式會社執行役員大林修表示，謝謝市府與各界的幫忙，讓工程順利進行，期待工程順利進行並於今年底如期開幕，到時候大家再齊聚迎接。

經發局表示，從三井表達投資意向、尋覓土地、與港務公司簽約，到開工動土，市府都相關重視整個投資案的進展，成立專案小組召開六次跨局處會議追蹤進度，協助三井完成所有行政流程、排除投資障礙，與港務公司及三井保持密切聯繫，隨時協調、解決問題。

過去台中港有港無市、生活機能不好，只有港口相關行業，台中港的產業型態急需調整與轉變，透過三井這次指標性的投資案，引進更多企業至港區開發投資，增加就業機會、帶動觀光人潮，對於都市樣貌翻新、產業翻轉帶來極高的效益。

近年台中市整體招商成果斐然，除三井與安川，另有國泰永聯物流共和國、台積電擴廠、美光記憶體、ATT GROUP等，整體投資氛圍相當濃厚，未來將持續努力，優化投資環境、拓展國內外招商引資。