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國民黨桃市政見發表　今起三天大放送

記者李春台／桃園報導2018/03/20 18:25
▲國民黨桃園市長政見發表會由桃園市黨部副主委、黃國園黨部主委于北辰主持。（圖／國民黨桃園市黨部提供 , 2018.03.20）
▲國民黨桃園市長政見發表會由桃園市黨部副主委、黃國園黨部主委于北辰主持。（圖／國民黨桃園市黨部提供 , 2018.03.20）

期望選民了解3名桃園市長參選人的參選理念、市政抱負、論述能力及對手施政觀察，國民黨桃園市黨部舉辦電視政見發表會，三位參選人楊麗環、陳學聖、魯明哲，從今（20）日，展開一連3天的「2018國民黨桃園市市長初選電視政見發表會」。

第一場政見會主要論述-「我是最適合代表國民黨出征桃園市長的參選人」。陳學聖說，「我有十足戰鬥勇氣，而且資歷在3人當中最為完整，並能成功翻轉桃園」。


▲陳學聖要打造桃園為文化教育、生態永續、社會互助的城市，達到大道之行也、天下為公的境界。（圖／國民黨桃園市黨部提供 , 2018.03.20）

楊麗環談她的優勢，「我是女性，有包容力及同理心，最了解民眾心聲及需求，同時擁有閩南族群優勢，也有法國留學經驗」。

「團結就是我們的母雞」，魯明哲表示，他過去是中壢市長現任市議員，如有機會勝出，將結合13區議員及里長成為「打不破的鐵雞」。

第二天的電視政見會，參選人砲轟未來的對手桃園市長鄭文燦。針對鄭文燦浮濫灑錢的施政，同時也嚴厲抨擊鄭文燦用人不當。

楊麗環指出，鄭文燦以行政經費補助收買選舉樁腳，其實民眾很清楚都是人民納稅錢。還有鄭身旁的人號稱「乾爹」或左右手，經常有關說、包庇情事。她重批鄭文燦，只會收割前任首長工程並剪彩，對遠大建設及基礎建設並未著墨，規劃好的重大工程，也看不到有任何進度。


▲楊麗環要打造桃園為六都最宜居城市，將工業轉型最大國際商業城，照顧幼兒、老年、弱勢市民。（圖／國民黨桃園市黨部提供 , 2018.03.20）

「只要有選票，就勇敢去灑錢」，魯明哲重砲攻擊鄭文燦，3年多來，沒有做過一天市長，而是一名「市長候選人」。魯明哲說，3年多來已有3名副局長被起訴，4名局處首長在強烈質詢下，被拔官調職。還有鄭文燦以「先刷卡後付款」方式用錢，讓後代子孫要償還的債務超過1,500億元。

「鄭文燦要五毛給兩塊」，陳學聖批評說，鄭文燦花別人的錢，難怪花錢方式難望其項背。民進黨中央沒錢砍軍公教年金，砍完年金再強行通過8年8800億前瞻計劃的搞鬼預算，目的就是綁樁買票，從中央到地方都一樣。

陳學聖表示，中油桃園煉油廠發生爆炸，鄭文燦說5年停產、10年關廠，為何3年多年只開過一次協調會？還有鐵路地下化3年多來沒進展，而且鄭不敢說的是地下化要多拆房子，讓桃園未來發展願景蒙上陰影。

第3場政見會，三人針對桃園市政施政藍圖闡述自己的抱負。


▲魯明哲提出，少點政治拼經濟、建設桃園為文化及科技之都，打造桃園為生態、關懷之都的政見。（圖／國民黨桃園市黨部提供 , 2018.03.20）

魯明哲提出，少點政治拼經濟、建設桃園為文化及科技之都，打造桃園為生態、關懷之都的政見。

陳學聖則要打造桃園為文化教育、生態永續、社會互助的城市，達到大道之行也、天下為公的境界。

楊麗環要打造桃園為六都最宜居城市，將工業轉型最大國際商業城，照顧幼兒、老年、弱勢市民。

這場電視政見發表會採錄影播出，並於今天首播，時間是晚上6點30分到7點。於北健、北桃園（第4頻道）、南桃園（第7頻道）有線電視第4頻道首播。由桃園市黨部副主委、黃國園黨部主委于北辰主持。

至於電視政見會重播的兩個時段分別是：

重播時段一3/21~3/23下午2：00~2：30北健、北桃園、南桃園第3頻道

重播時段二3/21~3/23下午8：30~9：00北健、北桃園第4頻道、南桃園第7頻道

關鍵字楊麗環陳學聖魯明哲鄭文燦
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