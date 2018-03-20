中華職棒／富邦設「滿悍席」用餐區　和桃猿互別苗頭

富邦悍將球團今(20)日公布新莊棒球場的軟硬體改造成果，而為了讓球迷有更加良好的觀賽體驗，他們也推出了「滿悍席」用餐座位區，頗有和桃猿「大盛餐飲區」互別苗頭的意味。

桃猿在2016年推出的大盛用餐區，移除內野邊陲座位區塊，增設成一塊露天用餐區域，推出之後頗後好評。而這一次富邦也採用了類似的構思，由於位置有限，所以必須前一、兩個禮拜就先買票才行。

此外為了讓球迷有更多飲食上的選擇，富邦這一次也讓許多全新的餐飲廠商入住，有Pizza Rock、五十嵐、摩斯漢堡以及海尼根啤酒櫃，另外似乎還有主題餐廳在準備推出。