NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
運動總覽棒球籃球綜合學生棒聯網頁遊戲
即時跑馬燈土庫鎮公所精進後備管理工作獲肯定指揮官訪高惠芬　感謝推動藝文工作不再害怕樓梯　更勝葡萄糖胺的法寶
運動

中華職棒／富邦設「滿悍席」用餐區　和桃猿互別苗頭

記者黃建霖／台北報導2018/03/20 18:23
▲新莊棒球場富邦主場，座位區新增了一區滿漢全席，讓球迷可以一邊用餐一邊享受精彩的球賽。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.20）
▲新莊棒球場富邦主場，座位區新增了一區滿漢全席，讓球迷可以一邊用餐一邊享受精彩的球賽。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.20）

富邦悍將球團今(20)日公布新莊棒球場的軟硬體改造成果，而為了讓球迷有更加良好的觀賽體驗，他們也推出了「滿悍席」用餐座位區，頗有和桃猿「大盛餐飲區」互別苗頭的意味。

桃猿在2016年推出的大盛用餐區，移除內野邊陲座位區塊，增設成一塊露天用餐區域，推出之後頗後好評。而這一次富邦也採用了類似的構思，由於位置有限，所以必須前一、兩個禮拜就先買票才行。

此外為了讓球迷有更多飲食上的選擇，富邦這一次也讓許多全新的餐飲廠商入住，有Pizza Rock、五十嵐、摩斯漢堡以及海尼根啤酒櫃，另外似乎還有主題餐廳在準備推出。

富邦領隊蔡承儒也在進行球場導覽時，試吃了Pizza Rock的披薩，笑說這簡直就是「台灣最棒的披薩。」

而除了餐飲部分，這一次球團也增設了一樓的商品旗艦店，除了販售一些經典商品之外，還提供球衣燙印的服務；而二樓的商品店則以最新商品為主，不過只有在有比賽時才開放。


▲新莊棒球場富邦主場，球場一樓增設了球隊商品店，讓球迷可以在裡面購買球員專屬商品。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.20）


▲新莊棒球場富邦主場，球場一樓增設了球隊商品店，讓球迷可以在裡面購買球員專屬商品。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.20）

關鍵字新莊棒球場富邦悍將中華職棒滿悍席
蔡承儒一手打造　悍將主場特色美食百萬打造隱形護網　富邦大手筆砸錢

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan