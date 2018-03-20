中華職棒／富邦設「滿悍席」用餐區　和桃猿互別苗頭

富邦悍將球團今(20)日公布新莊棒球場的軟硬體改造成果，而為了讓球迷有更加良好的觀賽體驗，他們也推出了「滿悍席」用餐座位區，頗有和桃猿「大盛餐飲區」互別苗頭的意味。
桃猿在2016年推出的大盛用餐區，移除內野邊陲座位區塊，增設成一塊露天用餐區域，推出之後頗後好評。而這一次富邦也採用了類似的構思，由於位置有限，所以必須前一、兩個禮拜就先買票才行。
此外為了讓球迷有更多飲食上的選擇，富邦這一次也讓許多全新的餐飲廠商入住，有Pizza Rock、五十嵐、摩斯漢堡以及海尼根啤酒櫃，另外似乎還有主題餐廳在準備推出。
富邦領隊蔡承儒也在進行球場導覽時，試吃了Pizza Rock的披薩，笑說這簡直就是「台灣最棒的披薩。」
而除了餐飲部分，這一次球團也增設了一樓的商品旗艦店，除了販售一些經典商品之外，還提供球衣燙印的服務；而二樓的商品店則以最新商品為主，不過只有在有比賽時才開放。
▲新莊棒球場富邦主場，球場一樓增設了球隊商品店，讓球迷可以在裡面購買球員專屬商品。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.20）
▲新莊棒球場富邦主場，球場一樓增設了球隊商品店，讓球迷可以在裡面購買球員專屬商品。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.20）