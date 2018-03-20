NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈土庫鎮公所精進後備管理工作獲肯定指揮官訪高惠芬　感謝推動藝文工作不再害怕樓梯　更勝葡萄糖胺的法寶
中央社

2月外銷訂單年減3.8% 全年景氣仍看好

中央社2018/03/20 18:18
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者廖禹揚台北20日電）經濟部統計處今天公布2月外銷訂單金額324.5億美元，年減3.8%，但主要受春節因素影響，經季節調整後年增5.1%，經濟部統計處分析，今年全球景氣仍看好，可望持續成長態勢。

今年前2個月外銷訂單金額累計755.2億美元，為歷年同期新高，年增8.3%。觀察主要接單貨品，資訊通信產品、電子產品、基本金屬及機械皆創歷年同期新高。

經濟部統計處處長林麗貞說明，2月主要受春節因素影響，資訊通信、電子產品、光學器材及塑橡膠產品都呈年減，其中電子產品因智慧型手機成長趨緩，抵銷高階製程晶圓代工、記憶體、晶片、印刷電路板及被動元件等接單成長動能。

光學器材則是持續受到大尺寸面板價格下跌影響，年減17.9%，林麗貞表示，雖然業者指出面板需求持續增加，但因價格下跌，整體訂單金額還是呈現下滑。

林麗貞指出，基本金屬、機械及化學品2月續呈成長，主因全球景氣穩健擴張，加上國際原物料價格上漲帶動。至於基本金屬表現未來是否可能受到美國對鋼鋁課稅政策影響？林麗貞表示，去年鋼鐵及其製品輸美金額約13.5億美元，占台灣鋼鐵總出口金額13.16%，為主要市場，勢必造成衝擊，目前政府正在進行協商溝通，希望減少一些衝擊。

調查廠商對3月接單看法，以接單金額計算動向指數為71.4，預期將較2月增加，觀察個別貨品類別，電子產品65.3、基本金屬68、機械57.9相對較低，但仍預期訂單成長。

統計處預估3月外銷訂單金額可能落在390至400億美元之間，由於去年3月各貨品多呈兩位數成長，尤其手機及筆電訂單表現亮眼，整體金額為411.2億美元，創歷年同月新高，因此今年3月在基期較高情況下，預估年減5.2%到2.7%。

展望未來，林麗貞說，國際機構多預期今年全球景氣續呈擴張態勢，國際原物料價格緩步上揚，加上塑化產業進入傳統旺季，智慧自動化機械需求暢旺，傳統貨品接單持續看好，新興應用需求也可望減少資通訊產品及電子產品的淡季效應，預期4月後仍能維持正成長。

但林麗貞指出，由於貿易保護主義氛圍興起，可能影響進出口狀況，值得持續關注。（編輯：黃國倫）1070320

美國務院亞太副助卿訪台 外...外賣叫車大混戰 滴滴美團互攻陣

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan