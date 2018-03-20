2月外銷訂單年減3.8% 全年景氣仍看好

經濟部統計處處長林麗貞說明，2月主要受春節因素影響，資訊通信、電子產品、光學器材及塑橡膠產品都呈年減，其中電子產品因智慧型手機成長趨緩，抵銷高階製程晶圓代工、記憶體、晶片、印刷電路板及被動元件等接單成長動能。

（中央社記者廖禹揚台北20日電）經濟部統計處今天公布2月外銷訂單金額324.5億美元，年減3.8%，但主要受春節因素影響，經季節調整後年增5.1%，經濟部統計處分析，今年全球景氣仍看好，可望持續成長態勢。

光學器材則是持續受到大尺寸面板價格下跌影響，年減17.9%，林麗貞表示，雖然業者指出面板需求持續增加，但因價格下跌，整體訂單金額還是呈現下滑。

林麗貞指出，基本金屬、機械及化學品2月續呈成長，主因全球景氣穩健擴張，加上國際原物料價格上漲帶動。至於基本金屬表現未來是否可能受到美國對鋼鋁課稅政策影響？林麗貞表示，去年鋼鐵及其製品輸美金額約13.5億美元，占台灣鋼鐵總出口金額13.16%，為主要市場，勢必造成衝擊，目前政府正在進行協商溝通，希望減少一些衝擊。

調查廠商對3月接單看法，以接單金額計算動向指數為71.4，預期將較2月增加，觀察個別貨品類別，電子產品65.3、基本金屬68、機械57.9相對較低，但仍預期訂單成長。

統計處預估3月外銷訂單金額可能落在390至400億美元之間，由於去年3月各貨品多呈兩位數成長，尤其手機及筆電訂單表現亮眼，整體金額為411.2億美元，創歷年同月新高，因此今年3月在基期較高情況下，預估年減5.2%到2.7%。

展望未來，林麗貞說，國際機構多預期今年全球景氣續呈擴張態勢，國際原物料價格緩步上揚，加上塑化產業進入傳統旺季，智慧自動化機械需求暢旺，傳統貨品接單持續看好，新興應用需求也可望減少資通訊產品及電子產品的淡季效應，預期4月後仍能維持正成長。

但林麗貞指出，由於貿易保護主義氛圍興起，可能影響進出口狀況，值得持續關注。（編輯：黃國倫）1070320