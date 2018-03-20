NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈土庫鎮公所精進後備管理工作獲肯定指揮官訪高惠芬　感謝推動藝文工作不再害怕樓梯　更勝葡萄糖胺的法寶
鉅亨網

歐股盤中─Fed利率決策會議在即 漲跌互見

鉅亨網2018/03/20 18:21
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

美國聯準會 (Fed) 將召開利率決策會議，市場屏息以待；週二 (20 日) 歐股各主要指數漲跌互見。

台北時間週二下午 6 點 15 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數下跌 0.02%，英國 FTSE 指數上漲 0.18%，德國 DAX 指數下跌 0.04%，法國 CAC 40 指數下跌 0.06%。

金融類股表現亮眼，市場投資管理公司 Partners Group 去年獲利增加，2018 前景看好，早盤股價上漲 2%；此外，媒體類股也有好表現，法國陽獅集團 (Publicis) 股價上漲 2.2%。

受 Facebook 陷入個資外洩風暴、股價大跌影響，科技股走低。

Fed 將於美東時間週二、週三，召開利率決策會議，市場預期，Fed 會宣布 2018 年以來首次升息。

投資人將密切注意 Fed 主席鮑威爾的發言，觀察其內容，是否出現偏離漸進升息路線的跡象。

週一美股收跌，道瓊工業指數跌 1.35%，標普 500 指數跌 1.42%，那斯達克指數跌 1.84%；陷入用戶資料外洩疑雲的臉書 (Facebook)，股價重挫 6.8%，創近 4 年最大單日跌幅。

歐洲方面，英國和歐盟日前達成過渡時期協議，同意讓英國在 21 個月內，「有秩序地」脫歐。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字headline
瑞士信貸：日本想達成通膨目...〈博通擴大晶片版圖〉意在完...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan