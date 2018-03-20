歐股盤中─Fed利率決策會議在即 漲跌互見

金融類股表現亮眼，市場投資管理公司 Partners Group 去年獲利增加，2018 前景看好，早盤股價上漲 2%；此外，媒體類股也有好表現，法國陽獅集團 (Publicis) 股價上漲 2.2%。

受 Facebook 陷入個資外洩風暴、股價大跌影響，科技股走低。

Fed 將於美東時間週二、週三，召開利率決策會議，市場預期，Fed 會宣布 2018 年以來首次升息。

投資人將密切注意 Fed 主席鮑威爾的發言，觀察其內容，是否出現偏離漸進升息路線的跡象。

週一美股收跌，道瓊工業指數跌 1.35%，標普 500 指數跌 1.42%，那斯達克指數跌 1.84%；陷入用戶資料外洩疑雲的臉書 (Facebook)，股價重挫 6.8%，創近 4 年最大單日跌幅。

歐洲方面，英國和歐盟日前達成過渡時期協議，同意讓英國在 21 個月內，「有秩序地」脫歐。