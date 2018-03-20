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台灣大攜研華、億光、光寶科等50家大廠組物聯網大生

鉅亨網2018/03/20 18:30
鉅亨網 / NOWnews
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電信業搶進物聯網商機，繼中華電 (2412-TW)、遠傳 (4904-TW) 之後，台灣大 (3045-TW) 今(20) 日宣布攜手研華 (2395-TW)、億光(2393-TW)、光寶科(2301-TW) 等逾 50 家國內外大廠組成物聯網大生態圈，目標是建構全台最大物聯網。

總經理鄭俊卿表示，目前台灣大物聯網平台累計已有超過 20 萬個物聯網裝置，預估年底達 50 萬個，2020 年 NCC 核配的 300 萬門號將全數用盡。

鄭俊卿表示，在 NB-IOT 網路佈建上，預計今年 3 月將完成六都的佈建，預計 6 月底前完成全台網路覆蓋，屆時將是台灣第一大 NB-IOT 網路，他表示，台灣大是全台唯一擁有三大物聯網 SIM 卡管理平台的電信業者，可接軌國際車廠等國際企業客戶，在短時間內快速將服務導入台灣市場，同時可為國內物聯網企業客戶量身打造物聯網企業服務平台，提供本地化服務。

鄭俊卿表示，預計今年物聯網將會起飛，明年應用將相當成熟，經濟規模隨著變大，看好台灣物聯網發展利基，因此結合集團資源及其他企業，從企業端切入，首先鎖定車聯網做為切入點，再擴智慧城市、智慧醫療、智慧家居的應用。

鄭俊卿指出，以往國際電信夥伴都是談漫游，現在則是鎖定物聯網，為進一步促進物聯網規模可以快速成熟，針對企業用戶將提供很多連線優惠，加大體驗機會，希望可以有效把規模做大。

鄭俊卿認為，單打獨鬥要走到國際化很難，台灣大憑著在網路建置和平台管理開發的領先優勢，希望透過物聯網大生態圈的成軍，持續號召國內外深具軟體或硬體實力的廠商共同投入和研發，加速物聯網的發展。

台灣大今日召開物聯網大生態圈成軍記者會，NCC 主委詹婷怡、工業局代表、Bridge Alliance 代理執行長 Ken Wee、NOKIA 台港澳區總經理謝任邦、研華 Industrial IoT 總經理蔡淑妍等逾 50 家業界夥伴出席，現場同時規劃五大物聯網應用主題展區；台灣大與諾基亞攜手合作的 Nokia IMPACT 物聯網智慧管理平台也在現場展出。

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