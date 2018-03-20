〈博通擴大晶片版圖〉意在完整5G技術布局 併聯發科

分析師認為，聯發科 (2454-TW) 雖然也布局 5G 布局領域與技術，但進度仍遜於國際大廠，因此對博通來說，買聯發科的實質效益相對較受限。

晶片大廠博通 (BRCM-US) 併購對象又有新名單，今日國外網站《The Motlet Fool》上有文章點名，博通可能出手併購對象包含賽靈思，以及聯發科等 3 家公司其中之一，對此傳言分析師今 (20) 日指出，以博通購買晶片公司的邏輯來看，著眼 5G 布局可能性較大，也因此博通瞄準賽靈思的可能性還比較高。

對此分析師直指，博通出手併購晶片廠，主要著眼仍在產品與技術布局，博通先前對高通展現極高的興趣，目的不在高通高市佔率的手機晶片，而是瞄準高通已具備多樣專利的 5G 領域商機。

由於 5G 傳輸牽涉到的技術層次與範疇更廣，相比 4G 傳輸著重語音與通訊，5G 所需的資訊傳輸技術層次更高，技術更精密與先進，對現在已經起跑的 5G 競賽來講，博通要在大賽中勝出，不只需要時間，還要有足夠的研發人員可推動技術前進。

也因此，博通要瞄準 5G 商機，直接出手併購既有國際大廠，花錢就可以迅速一次解決問題，除可優化自家產品布局，更重要是能強化在 5G 市場的競爭力，可說是一舉多得的交易，因此博通之前不計代價打算併下高通，著眼的就是 5G 商機。

分析師認為，從此角度去看，博通要買晶片公司，聯發科的可能性自然減少許多，聯發科雖也積極布局 5G 領域，但專利數與發展進度，仍略遜博通、高通與賽靈思等國際級一線大廠，而國外有分析師認為，博通可能著眼聯發科在手機晶片領域高市佔率，但是對博通而言，併購要付出的金錢與代價，恐遠高於單純搶食市佔率而已，博通要的還是 5G 技術，因此併聯發科可能性相對低許多。

相對聯發科，分析師反而認為，併購賽靈思的機會較大，賽靈思布局 FPGA 領域很久，而 5G 傳輸採用 FPGA 的技術可更有效優化整體晶片效率，只不過 FPGA 目前在美國應用在航太、國防比例較大，博通若要再出手併購賽靈思，除了賽靈思是否願意外，美國官方是否點頭同意，也成為併購案的變數之一。