外賣叫車大混戰 滴滴美團互攻陣地

（中央社台北20日電）中國大陸外賣龍頭美團外賣與最大的線上叫車平台滴滴出行，將在同一時間互攻對方陣地。「美團打車」21日正式登陸上海，而「滴滴外賣」最晚在4月初，在大陸多個城市開始外賣業務。

鳳凰網科技今天報導，美團打車客服人員確認，美團打車21日開始在上海營業。

目前，美團打車已經正式獲得南京、上海兩地的網約車營運資格證。當鳳凰網科技詢問其他城市的上線時間，這名客服人員表示，目前尚未接到其他城市的上線通知。

報導說，美團打車將在上海站投入人民幣40億（約新台幣184億元），與滴滴打車展開新的補貼大戰。