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中央社

外賣叫車大混戰 滴滴美團互攻陣地

中央社2018/03/20 18:24
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社台北20日電）中國大陸外賣龍頭美團外賣與最大的線上叫車平台滴滴出行，將在同一時間互攻對方陣地。「美團打車」21日正式登陸上海，而「滴滴外賣」最晚在4月初，在大陸多個城市開始外賣業務。

鳳凰網科技今天報導，美團打車客服人員確認，美團打車21日開始在上海營業。

目前，美團打車已經正式獲得南京、上海兩地的網約車營運資格證。當鳳凰網科技詢問其他城市的上線時間，這名客服人員表示，目前尚未接到其他城市的上線通知。

報導說，美團打車將在上海站投入人民幣40億（約新台幣184億元），與滴滴打車展開新的補貼大戰。

另一方面，滴滴也在搶攻外賣市場。新京報報導，滴滴19日宣布獲得上海證券交易所批覆的100億元ABS（新型供應鏈金融資產支持證券）額度。在此之前，滴滴出行旗下外賣業務「滴滴配送」已對外應徵外送人員，預計業務將於4月1日正式上線。

陸媒報導，兩強擴張最終會是一場資本大戰，雙方都打算以豐厚的補貼拉開戰爭的序幕。今日資本創始人徐新測算，美團此役估計需要花費20億至30億美元。另一邊，滴滴計劃融資的100億元，可能就與即將上線的外賣業務有關。

身處這場戰爭之外的另一外賣巨頭餓了麼，則無正面回應，只表示將專注在無人配送領域，看似沒有擴張的打算。

南方日報報導，與美團外賣競爭激烈的餓了麼，目前還處在與百度外賣的磨合期，遭遇盈利危機。曾有消息稱，餓了麼與阿里巴巴簽署了一份對賭協議，要求在2018年3月底之前實現盈利。（編輯：翟思嘉/林克倫）1070320

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