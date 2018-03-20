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中央社

儒鴻擴產滿足客戶需求 強化垂直整合

中央社2018/03/20 18:26
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北20日電）布料及成衣大廠儒鴻表示，儒鴻在越南兩座新成衣廠預計第2季月增130萬件成衣產能，為了因應客戶需求，擴建越南布廠第3期和興建數位印花布廠，增加成衣垂直整合。

儒鴻今天下午舉行法人說明會，儒鴻表示，儒鴻越南展鵬廠三期、美春廠二期去年第3季末完工，第4季逐步投產，新增產線達80條；今年第1季的嫁動率是40%到50%，第2季後會提升到80%到90%，兩廠合計月產能達130萬件成衣。

其中，展鵬廠月產約35萬件，目前正裝機招工中，2月工人2000位，預計要再招募500位，希望第2季可以完成招工；美春廠月產90萬到100萬件成衣，目前已有2500人，預計還要再增600人。

儒鴻指出，董事會在3月15日通過以1100萬美元投資越南布廠第3期擴廠。布廠第3期擴廠是因應大品牌對新式樣和新產品的需求，由於客戶通常都會要貨要得很急，如果沒有先準備這些產能，訂單來了也無法生產，尤其儒鴻的高端產品能力佳，客戶對新式樣的需求很強，估計布廠第3期擴廠每年可貢獻營收至少3000萬美元。

另外，儒鴻董事會去年8月通過在台灣苗栗興建數位印花布廠，現在已開始建廠，預計今年第3季完工，第4季裝機產出數位印花布；預計第1期先投資新台幣5億元，第2期為10億元，整體月產能會從20萬碼布提升到80萬碼。

儒鴻說，加工後的布料成本每一碼約3到4美元，但是最後用以製造成衣，布與成衣產值會變成11美元，價值大幅提升，平均出貨單價提高，就是靠著垂直整合度提升，以及增加附加價值工序。

儒鴻強調，去年初垂直整合率僅33%，但到去年底垂直整合提升為37%到39%，一整年提升4個百分點，這不僅是品牌商的希望，也是儒鴻本身的經營目標，布料研發與種類可以直接配合成衣廠，帶動整體營運效益。（編輯：張良知）1070320

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