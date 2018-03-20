國民黨北市議員提名過半 31席含8名新人

九合一選舉年底登場，國民黨台北市黨部公布議員提名辦法及登記、領表時間，採兩梯次進行。第一梯次從3月21日至23日，包含第二選區(內湖、南港)、第三選區(松山、信義)、第五選區(中正、萬華)、平地及山地原住民；第二梯次從4月10日至12日，包含第一選區(士林、北投)、第四選區(中山、大同)、第六選區(大安、文山)。

（中央社記者劉建邦台北20日電）中國國民黨台北市黨部今天公告年底市議員初選時程，主委黃呂錦茹說，議員席次有62席，將提一半的31席，其中新人佔8席，從提名狀況分析有信心全上。

至於提名額度，市黨部規劃提31人。第一、二、四、五選區各提4席；藍營票倉的第三選區6席、第六選區則是7席，各區都有婦女保障名額；另外，平地、山地原住民區各1席。

黃呂錦茹受訪表示，原本預估提32席，但經提名小組開會討論後，考量內湖、南港區應減1席，最後決定提名31席，從提名狀況來看有信心全上。

她表示，預定5月底前依民調結果確定各區議員參選人。至於新人部分，31席內佔8席，其中第六選區的大安、文山，評估支持者多，提名3席；其餘五個選區各提1席。

黃呂錦茹說，有其他黨派議員參選人提出想跟藍營合作想法，對方透露盼以國民黨籍參選，目前樂觀其成並持續溝通中。

至於民主進步黨部分，北市黨部日前公布規劃議員選舉維持提名27席。（編輯：陳怡璇/孫承武）1070320