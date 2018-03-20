富邦砸億元整修新莊棒球場 裝隱形護網

為尋找整修球場靈感，蔡承儒先前曾赴日本東京，參觀東京巨蛋、養樂多、橫濱、羅德等4座球場，他表示，「盡量能在幾個月整修完成的部分先做」，總花費1.2億元，較原本預期多2000萬元，未來也會持續改善球場設備。

富邦悍將去年底正式取得新莊棒球場十年經營權後，從球迷體驗與球場硬體兩大面向積極改善新莊棒球場，並趕在開幕戰前完工，富邦育樂暨富邦運動場館總經理蔡承儒今天親自帶媒體參觀整修後的新莊球場，並直接用外野LED電子計分板做簡報。

富邦今年初進駐新莊棒球場後，全面翻新內野紅土及草皮區域，並在主場專用休息室，增設球員餐廳，蔡承儒指出，餐廳特別延續淡水球員宿舍風格，讓球員到新莊球場，也感受到有家的感覺。

蔡承儒指出，富邦這次在新莊外野加裝LED電子計分板、環形LED屏幕，光是LED相關設備就超過3000萬元，整修後的新莊球場還設有簡易重訓室、防護室、室內投手練習室、教練賽前準備室，讓球員無論平常或下雨天都能分組進行投打練習。

值得一提的是，球員休息室這次比照大聯盟規格設計，換上寬敞座椅及置物櫃，而一旁設有廁所以及淋浴間，還設有梳妝台，讓蔡承儒直呼「有點像溫泉旅館感覺」。

為解決過去內野視野不佳的問題，蔡承儒表示，這次花費數百萬元，邀請曾建造東京巨蛋內野護網團隊來台，量身打造本壘到一、三壘側的隱形護網。

除了翻新熱區座椅及加裝杯架外，富邦這次還翻修二樓內野廁所，女廁並貼心準備衛生棉，蔡承儒笑著說：「看起來像是五星級飯店廁所，大家待得時間可能會變久。」

為讓球迷可即時掌握比賽進度，富邦這次在球場廁所、兒童遊戲室以及內野座位區都增設多台電視螢幕。

富邦今年還邀請廠商進駐，以美食街取代過去球場常見的攤販推車，更與富藝旅合作在內野區推出「滿悍席」餐桌席座位區，分為單人桌、雙人桌、四人桌，共89席，讓球迷可以邊享受美食、邊看球，但需事先預訂。（編輯：李錫璋）1070320