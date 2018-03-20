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台銀去年賺破百億　今年拚「四千金」　房貸要增千億

記者顏真真／台北報導2018/03/20 19:24
▲台灣金控集團舉行新春記者會，台灣金控暨台灣銀行董事長呂桔誠（左六）與高層主管合影。（圖／記者顏真真攝 , 2018.3.20）
▲台灣金控集團舉行新春記者會，台灣金控暨台灣銀行董事長呂桔誠（左六）與高層主管合影。（圖／記者顏真真攝 , 2018.3.20）

台灣金控20日舉辦新春記者會，台灣金控暨台灣銀行董事長呂桔誠也宣示，去（2017）年成功達成「三千金」目標，包括吸收新台幣等值千億美元存款、聯貸案累計金額千億元及危老更新重建貸款額度千億元。展望今年，台銀將再創造「四千金」，看好房市，房貸目標要增加千億元。

呂桔誠指出，台銀去年盈餘再破百億元，稅前盈餘達新台幣111.95億元，加計辦理軍公教優惠存款影響盈餘超額利息負擔88.45億元後，達到200.4億元，表現優異。資產品質方面，持續提存備抵呆帳，逾放比率0.29%、備抵呆帳覆蓋率497.8%，表現良好。

不僅如此，台銀去年更成功培育「三千金」，包括吸收等值新台幣1000億元的美元存款、主辦聯貸案累計達新台幣1000億元及推出危老更新重建優惠專案貸款額度新台幣1000億元，其中主辦聯貸市占率達43.56%，居國內銀行之首。

展望今年景氣，呂桔誠指出，年初他就說過「雞飛狗跳」，進入狗年確實也穩健成長，而且表現會更堅實，主要是基礎建設會逐漸落實，民間相關產業也會因此被帶動起來，而金融業整體來看也相當穩健，資產品質相當好，業務面隨著美國升息的可能，也有機會讓金融業獲利繼續上揚。

呂桔誠亦同步宣示，台銀今年目標要再創造「四千金」，包括聯貸主辦1000億元、美元存款折合新台幣要達1000億元、老危都更貸款1000億元，另再增加住宅貸款1000億元的目標。

呂桔誠強調，年輕人有買房需求，中年人也需要購買住屋，而房貸業務除了能消化市場資金外，也能對台灣經濟有所貢獻，目前台銀房貸授信餘額5000多億元，今年房貸目標設定新增千億元，也將是近5年來設定的最高目標。

關鍵字台灣金控台灣銀行呂桔誠貸款美元存款聯貸都更
純網銀能生存嗎？玉山金總座這麼看鋼鋁課稅加墨豁免　經部憂排擠市占

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