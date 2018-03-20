長榮航去年獲利年增逾6成 EPS 1.38元 每股

長榮航說明，去年客運營收年增 7.7%，主要是因持續優化越太平洋航網，提供轉機便利性，並在快速調整兩岸航線運能後，成功降低大陸赴台團緊縮政策的影響。

長榮航 (2618-TW) 今 (23) 日公布去 (2017) 年財報，稅後純益 57.52 億元，年增幅達 65.48%，每股純益(EPS)1.38 元，長榮航也公告，董事會通過去年盈餘分配，每股擬配股利 0.7 元，包含現金股利 0.2 元、配股 0.5 元，配息率近 15%，配息與去年相同，配股則較去年 0.3 元高。

長榮航去年載客數成長 7.9%，而載客率穩在 78%。

另一方面，貨運營收是成長主要動能，年增幅達 11.9%，長榮航說明，受惠貨運市場復甦和客機腹艙運能充分運用，雖然全年艙位年減 2.7%，運量和營收均逆勢成長。

長榮航去年載客量成長 5.2%，載貨率衝上 88%。

展望今年，長榮航董事長林寶水強調，在機隊年輕化和新機加入營運下，從前 2 月合併營收成長幅度達 11% 的水準樂觀預期年營收有望成長 4% 以上。

長榮航今年將有 2 架 B787 客機加入機隊，而 777 貨機也會再增添 3 架，持續透過汰舊換新強化競爭力。