國體法／尚有5協會未完成章程修正　體育署將祭出處分

國體法於106年9月20日公布施行，目前72個協會完成章程修正，並納入新會員完成改選，計有48個協會，包含亞奧運26個、非亞奧運20個及大專體總、高中體總，其中有36個協會採直接選舉(亞奧運15個、非亞奧19個及大專體總、高中體總)；另除鐵人三項及體操協會擇期選出理事長外，共計選舉選出46位理事（會）長，其中24位為新任，22位為原任。

體育署今(20)日公告國民體育法（簡稱國體法）各項修法進度說明及後續說明，截至本年3月20日止目前未完成章程修正有：滑冰、桌球、殘障體育運動總會、踢拳道及足球等5個協會，將對於對無特殊理由拒不配合修法之協會進行處分。

另已完成章程修正並排定改選期程或規劃者，計有19個協會；後續緊接於3月底完成計有雪橇、網球、冰球、帆船，於4月完成計有游泳、滑雪滑草、高爾夫、拳擊、滑水及競技啦啦隊等協會。

體育署表示，對於未完成章程之協會，除足球協會因國際足球總會已明確表示並要求該會「先改選後修章程」及「暫停所有理事會選舉相關工作…」，考量該會之特殊性並尊重國際足球總會意見，體育署已發函於爭議尚未釐定前暫緩改選外，將對無特殊理由拒不配合修法之協會，依國體法第43條規定，依情節輕重停止全部或一部之補助或撤免其職員、限期整理等處分，採取行動。

林德福強調，此次國體法最大精神是開放人民加入，透過人民參與改變體育協會體質，是體育改革重要的第一步，未來將以建構我國優質的體育運動發展環境努力，期許完成修法的協會儘速擬訂推動計畫，共同研議未來發展方針，另外未完成的協會積極配合體育署輔導儘速完成修法，一起邁向我國體育新紀元。