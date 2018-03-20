宏達電Desire重出江湖 2款新機上陣

宏達電表示，數位時代對智慧型手機的期待越來越多，HTC Desire 12搭載 5.5吋、 HTC Desire 12+搭載的6吋18:9全螢幕，在主畫面上任何位置滑動，即可進入通知和所有應用程式，並搭載1300萬畫素主相機，以及相位自動對焦（PDAF）技術，HTC Desire 12+則配備雙主鏡頭。

HTC今天在台發表兩款手機HTC Desire 12與 HTCDesire 12+，延續U11系列的水漾玻璃表面設計，兩款新機在背蓋表面上加入耐用的acrylic glass（壓克力玻璃）材質。

（中央社記者江明晏台北20日電）宏達電近年告別機海戰術，沉寂多時的Desire系列今天重出江湖，宏達電一口氣端出2款全螢幕手機HTC Desire 12 與 HTC Desire12+，而傳聞旗艦機U12最快會在4月下旬登場。

兩款新機也搭載生活小助理HTC Sense Companion，其中的Smart Alarms（智慧鬧鐘）可整合行事曆，外出前，Battery Saver（省電助手）會主動提醒你將手機充電，同時管理手機效能，清除垃圾檔案。

宏達電揮別機海戰術，宏達電台灣區總經理陳柏諭日前表示，宏達電今年各個價格帶都會有新機，至少會有5到6支。宏達電今年上半年在台灣手機市場要重回銷售量、銷售價前3名的地位。

另外，市場傳聞，宏達電年度旗艦機U12或U12+最快將於4月下旬亮相。（編輯：李信寬）1070320