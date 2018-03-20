難忘烹飪愛 林毅薰拾鍋鏟再圓廚師夢

（中央社記者趙麗妍台中20日電）36歲林毅薰主修土木工程，因對餐飲難以忘情，今年初他利用潭子山區家門前空地開設餐廳，再次拾起鍋鏟，重溫烹飪樂趣，研發多道獨家料理，要攻占消費者味蕾。

林毅薰大學時主修土木工程，但因沒興趣，後來到了工廠工作時，因老闆常在年節時醃製酸白菜贈送給客戶，他也因此學會醃製酸白菜的手藝。林毅薰曾到中餐廳打工，工作時他赫然發現自己熱愛烹飪的心。

為一圓廚師夢，5年前他在市區開了火鍋店，賣起酸菜白肉鍋，但因店租不斷飆漲，林毅薰最後只好結束營業，又轉往中國工作2年，做菜的樂趣始終縈繞在林毅薰心中，無法對餐飲忘懷。