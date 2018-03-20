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難忘烹飪愛 林毅薰拾鍋鏟再圓廚師夢

中央社2018/03/20 18:37
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者趙麗妍台中20日電）36歲林毅薰主修土木工程，因對餐飲難以忘情，今年初他利用潭子山區家門前空地開設餐廳，再次拾起鍋鏟，重溫烹飪樂趣，研發多道獨家料理，要攻占消費者味蕾。

林毅薰大學時主修土木工程，但因沒興趣，後來到了工廠工作時，因老闆常在年節時醃製酸白菜贈送給客戶，他也因此學會醃製酸白菜的手藝。林毅薰曾到中餐廳打工，工作時他赫然發現自己熱愛烹飪的心。

為一圓廚師夢，5年前他在市區開了火鍋店，賣起酸菜白肉鍋，但因店租不斷飆漲，林毅薰最後只好結束營業，又轉往中國工作2年，做菜的樂趣始終縈繞在林毅薰心中，無法對餐飲忘懷。

今年初，父母搬至潭子山區居住，古老的三合院兩旁樹林成蔭，不時傳來陣陣鳥鳴，遠眺還能欣賞新田山區的自然風光，林毅薰利用門前空地開設餐廳，取名「爐廣眾快樂農場」，盼以爐會友。

林毅薰再次拿起鍋鏟，重溫廚師夢，他對食材相當講究，進口韓國的大白菜加上多種中藥、蔬菜等在甕中醃製，因是自然發酵，首批需醃製45天。

他說，台產的大白菜煮後易軟爛，韓國大白菜因纖維多，醃製後吃起來仍清脆爽口。

「爐廣眾快樂農場」為無菜單料理餐廳，店內還有許多招牌菜，如白斬土雞、鹹豬肉、阿嬤的鹹粿等，所用蔬菜來自雲林阿嬤家自種，放山雞就養在家後院，鹹豬肉也是自己醃，要以「獨家」美味震撼消費者味蕾。（編輯：陳怡璇/李錫璋）1070320

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