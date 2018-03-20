美鋼鋁課稅加、墨豁免　經濟部憂未來排擠市占

針對美國要對進口鋼鐵及鋁材課徵關稅一事，經濟部統計處表示，加拿大、墨西哥在美國市場進口市占分居第一及第三，2017年市占率合計23.6%，其關稅豁免甚具優勢，未來可能排擠其他各國的市占，台灣已率團赴美協商，期望透過協調，降低對業者的衝擊。

美國川普總統在美國時間3月8日核定依據貿易擴張法232條款展開的鋼鐵國安調查將採取最終措施，確認將自3月23日起針對鋼鐵、鋁產品分別加徵25%、10%從價關稅。

根據統計處資料顯示，台灣高鐵及其製品2017年出口102.4億美元，占總出口3.2%，其中，對美國出口13.5億美元，占13.2%，是首要出口市場；美國鋼鐵及其製品進口市場市占率，以加拿大占14.7%居首、南韓占12.2%居次、墨西哥占8.9%占第三、日本占6.9%排第四、德國占5.9%居第五，台灣占3.9%排在第十名。