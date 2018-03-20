NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
財經總覽產業動態房市理財基金投資職場新視界權證專家
即時跑馬燈侯友宜：歡迎年輕人加入競選團隊上原回歸處女秀　巨人請謝長廷開球不再害怕樓梯　更勝葡萄糖胺的法寶
財經

美鋼鋁課稅加、墨豁免　經濟部憂未來排擠市占

記者彭夢竺／台北報導2018/03/20 19:26
▲針對美國要對進口鋼鐵及鋁材課徵關稅一事，經濟部統計處表示，台灣已率團赴美協商。（圖／NOWnews資料照）
▲針對美國要對進口鋼鐵及鋁材課徵關稅一事，經濟部統計處表示，台灣已率團赴美協商。（圖／NOWnews資料照）

針對美國要對進口鋼鐵及鋁材課徵關稅一事，經濟部統計處表示，加拿大、墨西哥在美國市場進口市占分居第一及第三，2017年市占率合計23.6%，其關稅豁免甚具優勢，未來可能排擠其他各國的市占，台灣已率團赴美協商，期望透過協調，降低對業者的衝擊。

美國川普總統在美國時間3月8日核定依據貿易擴張法232條款展開的鋼鐵國安調查將採取最終措施，確認將自3月23日起針對鋼鐵、鋁產品分別加徵25%、10%從價關稅。

根據統計處資料顯示，台灣高鐵及其製品2017年出口102.4億美元，占總出口3.2%，其中，對美國出口13.5億美元，占13.2%，是首要出口市場；美國鋼鐵及其製品進口市場市占率，以加拿大占14.7%居首、南韓占12.2%居次、墨西哥占8.9%占第三、日本占6.9%排第四、德國占5.9%居第五，台灣占3.9%排在第十名。

統計處指出，美國這波從價關稅對加拿大、墨西哥豁免，加拿大、墨西哥在美國市場進口市占分居第一及第三，2017年市占率合計23.6%，其關稅豁免甚具優勢，未來可能排擠其他各國的市占，台灣已率團赴美協商，期望透過協調，降低對業者的衝擊。

至於鋁材的部分，2017年台灣鋁材出口7億美元，占總出口額0.2%，其中對美國出口0.4億美元，占鋁材出口的5.1%；各國鋁材在美國進口市占率，分別為加拿大40.5%居首、中國大陸及香港占10.6%居次、俄羅斯占9.1%排第三，台灣占0.3%排名27。統計處指出，鋁材對美國出口金額及在美國進口市占率不高，但仍然需要努力協商。

 

關鍵字經濟部統計處美國鋼鐵鋁材從價關稅
台銀今年拚「四千金」　房貸增千億核二2號機再運轉　最快3月底滿載

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan