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地方萬花筒》彰化榮家居家情境布置　榮民伯伯有創意

記者陳雅芳／彰化報導2018/03/20 19:54
▲彰化榮家舉辦安養堂住民房舍「居家情境布置」評選，美化家區環境，提升居住品質，讓住民有「認同感」，「榮家就是我家」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.20）
▲彰化榮家舉辦安養堂住民房舍「居家情境布置」評選，美化家區環境，提升居住品質，讓住民有「認同感」，「榮家就是我家」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.20）

為展現個別化的居家環境，有「家」的存在感，讓住民住的更自在、更愉快，國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家，20日舉辦上半年安養堂住民房舍「居家情境布置」評選，美化家區環境，提升居住品質，讓住民有「認同感」，「榮家就是我家」。


▲彰化榮家舉辦安養堂住民房舍「居家情境布置」評選，美化家區環境，提升居住品質，讓住民有「認同感」，「榮家就是我家」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.20）

彰化榮家安養堂住民房舍「居家情境布置」主題有書畫藝術風、獎杯才藝風、古董品味風、3C電玩時尚風及簡約樸實風等，參加評選住民平均年齡80餘歲，住民雖然年紀大，但大家都非常的努力整理及布置自己的房間環境，創意十足。


▲彰化榮家舉辦安養堂住民房舍「居家情境布置」評選，美化家區環境，提昇居住品質，讓住民有「認同感」，「榮家就是我家」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.20）

另參加評選住民中有四位獲得「優選」，其中獲得優選的陳伯伯房間中牆壁上掛滿字畫、植物盆栽等優質布置，具有美輪美奐及高雅的文化氣息，讓人賞心悅目。另外一位宋伯伯及及陳伯伯，年紀都近90歲，還能將住家內務整理的乾淨舒爽，著實令人敬佩及感動。


▲彰化榮家舉辦安養堂住民房舍「居家情境布置」評選，美化家區環境，提昇居住品質，讓住民有「認同感」，「榮家就是我家」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.20）

在榮家餐廳由家主任史浩誠頒發「居家情境布置」優選住民獎牌及獎品各一份，另參加評選的住民皆頒發參加獎一份，以茲鼓勵及肯定；史浩誠表示，鼓勵住民美化居家環境，以提高居住品質，亦讓其他住民有學習及效法的典範，使大家有更優質、更舒服的居住空間。


▲彰化榮家舉辦安養堂住民房舍「居家情境布置」評選，美化家區環境，提升居住品質，讓住民有「認同感」，「榮家就是我家」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.20）

關鍵字彰化榮家3c電玩
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