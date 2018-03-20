環團質疑台灣漁船非法漁撈 漁業署查證中

（中央社記者楊淑閔台北20日電）就在歐盟官員再度來台查訪台灣遠洋漁業改善作業之際，綠色和平今天質疑10艘台灣籍漁船涉嫌非法漁撈，農委會漁業署已確認其中5艘合法作業，另5艘英文拼字有出入，要再確認。

綠色和平今天公布，去年2到5月間前往模里西斯共和國調查全球非法漁業時，依據漁船停靠、作業情況，質疑約有10艘台灣籍漁船沒有登記在印度洋鮪類委員會（Indian Ocean Tuna Commission, IOTC）2017年的授權漁船名單當中，有違法作業之嫌。

漁業署署長黃鴻燕告訴中央社記者，漁業署依據綠色和平提供的名單查核，發現有5艘在合法名單上，也就是經由漁業署向IOTC提報的授權漁船名單，另外5艘則是船名的英文拼字有落差，需要綠色和平再提供「CT」船號，以便確認是否是抄船名時發生差池。