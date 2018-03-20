振興花蓮之旅 許傳盛感謝高雄業者支持

（中央社記者李先鳳花蓮縣20日電）以實際行動響應0206花蓮震災後「花蓮依舊美麗」，高雄旅行公會理監事30人走訪花蓮，曾任高雄市觀光局長，現任行政院東服中心執行長許傳盛特地接待，感謝高雄鄉親幫助花蓮。

同行的旅行社負責人林森木表示，兩天一夜的參訪團，參與者都是高雄旅遊業界實際操作國旅的負責人，業者確實感受到花蓮觀光業受地震蕭條之苦，因此到訪實際幫助花蓮。

高雄旅行公會副理事長楊淑惠表示，過去在高雄擔任觀光局長的許傳盛，推展高雄旅遊曾一起迎接黃色小鴨熱潮、共同面對氣爆衝擊觀光事件；此次花蓮0206震災心有戚戚焉，特別組團來為花蓮鄉親加油，也為老長官打氣。後續團次將陸續成行，來體驗花蓮美麗依舊。