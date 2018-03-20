影／嘉義梅山瑞里紫籐山城　許願能心想事成

在網路流傳，台灣有幾處欣賞紫籐的好地方，其中又以嘉義縣梅山鄉的瑞里地區更是賞心悅目，嘉義縣政府對於觀光推展可謂不遺餘力，而且讓山區的民眾同時也感受到縣政府真的很用力。吳芳銘副縣長說，觀光是要有計畫的推動，保留地方的特色發展尤其重要。所以嘉義縣政府能有計畫的推動嘉義在地的特色觀光產業，讓產業提升價值。

梅山鄉瑞里地區的紫籐花是當地的特色，28年前由阿喜民宿開始栽植紫籐，28年後的現在，不止28歲的紫籐，在東家的愛心有計畫「平衡布置」攀附下，已經成為三合院主要的景致，賞心悅目得非常討喜，更讓遊客留連忘返，因為美麗得到寵愛，帶動了整個瑞里山城無不在家庭院與門前，搭起漂亮棚架迎接紫的依附。