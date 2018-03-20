影／嘉義梅山瑞里紫籐山城　許願能心想事成

在網路流傳，台灣有幾處欣賞紫籐的好地方，其中又以嘉義縣梅山鄉的瑞里地區更是賞心悅目，嘉義縣政府對於觀光推展可謂不遺餘力，而且讓山區的民眾同時也感受到縣政府真的很用力。吳芳銘副縣長說，觀光是要有計畫的推動，保留地方的特色發展尤其重要。所以嘉義縣政府能有計畫的推動嘉義在地的特色觀光產業，讓產業提升價值。
梅山鄉瑞里地區的紫籐花是當地的特色，28年前由阿喜民宿開始栽植紫籐，28年後的現在，不止28歲的紫籐，在東家的愛心有計畫「平衡布置」攀附下，已經成為三合院主要的景致，賞心悅目得非常討喜，更讓遊客留連忘返，因為美麗得到寵愛，帶動了整個瑞里山城無不在家庭院與門前，搭起漂亮棚架迎接紫的依附。
據說，美麗的紫籐可以讓人「心想事成」，所以，尋幽攬勝的遊客到紫籐山城時，可別忘了許願。
有關瑞里紫藤花季賞花報計有17處賞花點：
1. 星光森林，位於166縣道位置64.5K，目前僅有花苞，建議賞花時間3月20日起。
2. 雲潭鋪子，位於166縣道位置71K，目前僅有花苞，建議賞花時間3月20日起。
3. 三華生態民宿，位於166縣道位置71.4K，目前僅有花苞，建議賞花時間3月20日起。
4. 瑞佳茶業民宿，位於166縣道位置76.7K，目前僅開一成，建議賞花時間3月20日起。
5. 幼葉林餐廳，位於166縣道位置76.9K，目前僅開一成，建議賞花時間3月20日起。
6. 阿喜紫藤(需預約)，位於166縣道位置76.9K右轉，目前已開八成，建議賞花時間3月10日起。
7. 瑞泰茶業民宿，位於166縣道位置78.5K，目前僅開一成，建議賞花時間3月20日起。
8. 綠色隧道休息站，野薑花溪步道入口，目前已開八成，建議賞花時間3月10日起；休息站前棚架，目前僅有花苞，建議賞花時間3月20日起。
9. 瑞里國小，位於166縣道位置79K，目前已開四成，建議賞花時間3月15日起。
10. 瑞里印象民宿，位於166縣道位置79K，目前已開四成，建議賞花時間3月15日起。
11. 王鼎茶園，位於166縣道位置79.2K，目前已開七成，建議賞花時間3月10日起。
12. 瑞里茶壺民宿，位於166縣道位置79.3K，目前僅開一成，建議賞花時間3月20日起。
13. 蕙茗園，位於166縣道位置79.5K，目前已開四成，建議賞花時間3月15日起。
14. 阿漢的家，位於166縣道位置79.8K，目前僅有花苞，建議賞花時間3月20日起。
15. 嘉義縣咖啡產業發展協會，位於166縣道位置79.9K，目前僅有花苞，建議賞花時間3月20日起。
16. 瑞里社區活動中心，位於166縣道位置80.2K，目前僅有花苞，建議賞花時間3月20日起。
17. 青葉山莊，位於166縣道位置80.5K，目前已開四成，建議賞花時間3月15日起。