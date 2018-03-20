進老戲院看電影 苗市另類兒童節贈禮

（中央社記者管瑞平苗栗縣20日電）苗栗市公所今年兒童節試辦招待3所國小學童到縣內碩果僅存的老戲院看電影，透過鼓舞人心影片，傳遞正能量，同時提升電影欣賞風氣，為傳統影院注入活力。

苗栗市公所舉辦「歡慶兒童節 電影好有趣」活動，首次包場招待國興戲院周邊的大同、僑育、新英3所國小學童看電影，按照學童年級分4場放映，嘉惠1053名學童，今天首場放映真人真事改編的「老師你會不會回來」，劇情描述南投縣中寮鄉的教師王政忠因921震災，致力留在偏鄉翻轉教育，在場五、六年級學生看得入神。

苗栗市國興戲院約有70年歷史，今年3月，頭份市東聲戲院熄燈結束營業後，它成為縣內碩果僅存的傳統影院，業者指出，科技通路發達加上盜版問題、現代化影城興起，經營環境大不如前，目前勉強維持損益平衡。