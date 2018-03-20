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柯文哲競選經費 北市府：公開透明有明細

中央社2018/03/20 18:52
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者劉建邦、梁珮綺台北20日電）民進黨籍台北市議員參選人蕭亞譚今天接受專訪提到，擔任市長柯文哲競選辦公室主任期間，柯文哲曾提及有拿錢給姚立明等人。市府發言人劉奕霆說，當時選舉費用有明細，一切公開。

參加民進黨市議員初選的參選人蕭亞譚接受「蔻蔻早餐」專訪時提到，自己擔任柯文哲在2014年競選辦公室主任期間，柯文哲曾提過有提供新台幣50萬元給當時的選舉總幹事、現任國會觀察基金會董事長姚立明，但姚立明拒收。

蕭亞譚提到，柯文哲事後接著告知，姚立明不收，但某人卻收下費用，並反問蕭亞譚，原因為何？蕭亞譚在專訪時說，收取費用的某人還在行政院當政務官。

但主持人周玉蔻表示，問過行政院發言人徐國勇，徐國勇轉述行政院政務委員張景森說法，否認這回事，認為蕭亞譚是為初選胡扯蛋。

台北市政府發言人劉奕霆晚間表示，關於蕭亞譚專訪內容，柯文哲在2014競選市長期間，確實有規劃相關人員薪資費用，當時任職競選總幹事的姚立明表示不支薪，所以未領取該筆費用，張景森也同樣未領取該筆薪資費。

劉奕霆說，蕭亞譚在2014選戰初期曾擔任競總辦公室主任，但選戰中期就離開競選團隊，加上沒有管理財務，不了解事情全貌，且當時選舉相關費用皆有明細資料，一切公開透明。（編輯：李錫璋）1070320

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