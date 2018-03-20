柯文哲競選經費 北市府：公開透明有明細

（中央社記者劉建邦、梁珮綺台北20日電）民進黨籍台北市議員參選人蕭亞譚今天接受專訪提到，擔任市長柯文哲競選辦公室主任期間，柯文哲曾提及有拿錢給姚立明等人。市府發言人劉奕霆說，當時選舉費用有明細，一切公開。

參加民進黨市議員初選的參選人蕭亞譚接受「蔻蔻早餐」專訪時提到，自己擔任柯文哲在2014年競選辦公室主任期間，柯文哲曾提過有提供新台幣50萬元給當時的選舉總幹事、現任國會觀察基金會董事長姚立明，但姚立明拒收。

蕭亞譚提到，柯文哲事後接著告知，姚立明不收，但某人卻收下費用，並反問蕭亞譚，原因為何？蕭亞譚在專訪時說，收取費用的某人還在行政院當政務官。