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索尼世界攝影賽 她拍攝猛鱷獲台灣區首獎

中央社2018/03/20 18:57
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者韓婷婷台北20日電）攝影師吳秀玲無畏猛獸捕捉「與鱷共舞」動魄瞬間，奪下2018索尼世界攝影大獎台灣區首獎。黃仁賢「乍現」獲第二獎，李文龍「雪之湖」獲得第三名。

全球規模最大國際攝影競賽「索尼世界攝影大獎」（Sony World Photography Awards）今天公布選自公開賽 10 類別、超過17萬件作品中的優勝者名單，同時亦針對全球63個區域國家，評選其在地前三名的最佳傑出攝影師。

台灣區域國家獎由曾獲多項國際水下攝影獎項的專業攝影師吳秀玲取得首獎，其作品「與鱷共舞」展現令觀賞者屏息的震懾瞬間。得獎攝影師吳秀玲不僅可獲得Sony可交換鏡頭式數位相機α7R III (市價99980元)，更受邀前往倫敦參與 4月19日所舉辦的頒獎典禮，其作品也將會與其他全球優秀的攝影作品，從 4月20日至5月6日在倫敦薩默塞特宮(Somerset House)展出。

而日前公布入圍專業賽自然生態與野生動物類別的台灣攝影師翁翠梅作品「白翎鷥」，將於4月19日揭曉是否獲得國際專業賽獎項。

在水下攝影領域耕耘許久的吳秀玲，本次得獎作品拍攝於古巴皇后花園的紅樹林，尋覓三天才遇見畫面中主角野生美洲鱷，為呈現生物最真實的樣貌，吳秀玲不畏其兇猛生性，克服害怕緊張情緒、鼓足勇氣貼身與野生鱷魚共游，才獲得這張令人屏息的美麗影像。

2018索尼世界攝影大獎台灣區域國家獎二獎頒發給以作品「乍現」參賽的黃仁賢，其作品攝於雲霧區的山間，日治時期的林場與木馬道，迷人的光、霧及柳杉交錯之美，讓人流連忘返；而獲得第三名的李文龍攝影資歷7年亦曾多次榮獲國際攝影大賽獎項，作品「雪之湖」是在大雪紛飛的加拿大洛磯山脈翡翠湖邊，趁著雪勢稍緩所捕捉凝結瞬間的平靜時刻。（編輯：黃國倫）1070320

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