索尼世界攝影賽 她拍攝猛鱷獲台灣區首獎

（中央社記者韓婷婷台北20日電）攝影師吳秀玲無畏猛獸捕捉「與鱷共舞」動魄瞬間，奪下2018索尼世界攝影大獎台灣區首獎。黃仁賢「乍現」獲第二獎，李文龍「雪之湖」獲得第三名。

全球規模最大國際攝影競賽「索尼世界攝影大獎」（Sony World Photography Awards）今天公布選自公開賽 10 類別、超過17萬件作品中的優勝者名單，同時亦針對全球63個區域國家，評選其在地前三名的最佳傑出攝影師。

台灣區域國家獎由曾獲多項國際水下攝影獎項的專業攝影師吳秀玲取得首獎，其作品「與鱷共舞」展現令觀賞者屏息的震懾瞬間。得獎攝影師吳秀玲不僅可獲得Sony可交換鏡頭式數位相機α7R III (市價99980元)，更受邀前往倫敦參與 4月19日所舉辦的頒獎典禮，其作品也將會與其他全球優秀的攝影作品，從 4月20日至5月6日在倫敦薩默塞特宮(Somerset House)展出。