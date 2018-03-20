肥水不落外人田　屏推畜牧沼液灌溉農田獲成效

肥水不落外人田，屏東縣政府於105年起大力推動畜牧業沼液沼渣農田肥分利用政策，推行至今已有71家畜牧場參與，超過150公頃農地進行施灌，每年可減少45萬噸的畜牧廢水排入河川，不但減少了環境汙染，更將畜牧廢水轉化為資源再利用，提供農民作為農田的肥分來源，已獲得成效。

屏縣府推廣畜牧業沼液沼渣農田肥分利用至今，農民對於這項政策都抱持正面的讚賞，其中積極參與肥分再利用的農民陳先生分享使用近一年心得，使用厭氧發酵後的沼液澆灌咖啡及紅龍果，可以省下很多化學肥料費用，而且發酵後的沼液沒有臭味，自產自製的咖啡香味濃郁，紅龍果產量佳又甜，沼液沼渣肥分利用政策可以提供農民農地的養分，一方面又能解決養豬廢水的問題。