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肥水不落外人田　屏推畜牧沼液灌溉農田獲成效

記者陳宗傑／屏東報導2018/03/20 20:00
▲屏縣府推廣畜牧廢水轉化為資源再利用，提供農民作為農田的肥分來源獲得成效。（圖／屏東縣政府提供）
▲屏縣府推廣畜牧廢水轉化為資源再利用，提供農民作為農田的肥分來源獲得成效。（圖／屏東縣政府提供）

肥水不落外人田，屏東縣政府於105年起大力推動畜牧業沼液沼渣農田肥分利用政策，推行至今已有71家畜牧場參與，超過150公頃農地進行施灌，每年可減少45萬噸的畜牧廢水排入河川，不但減少了環境汙染，更將畜牧廢水轉化為資源再利用，提供農民作為農田的肥分來源，已獲得成效。

屏縣府推廣畜牧業沼液沼渣農田肥分利用至今，農民對於這項政策都抱持正面的讚賞，其中積極參與肥分再利用的農民陳先生分享使用近一年心得，使用厭氧發酵後的沼液澆灌咖啡及紅龍果，可以省下很多化學肥料費用，而且發酵後的沼液沒有臭味，自產自製的咖啡香味濃郁，紅龍果產量佳又甜，沼液沼渣肥分利用政策可以提供農民農地的養分，一方面又能解決養豬廢水的問題。

▲屏縣府推廣畜牧廢水轉化為資源再利用，提供農民作為農田的肥分來源獲得成效。（圖／屏東縣政府提供）

環保局長魯臺營指出，屏東縣境內養豬場1,700餘場，養牛場亦有200場以上，今（107）年度環保局及農業處積極進行畜牧場輔導，目前已超過150公頃農地進行施灌，施灌作物包含牧草、香蕉、檸檬、紅龍果、棗子等達20種以上不同作物，均獲得農民肯定。

環保局表示，106年起，環保局更出動沼液載運車，運送沼液給農民澆灌農田，每周約兩天，每天約兩車次，農民試用認為效果不錯，不但作物長得好，節省肥料成本，也能避免化肥造成土壤酸化問題，結果沼液載運車滿檔，供不應求，農民還要排隊預約。環保局也針對部分作物進行沼液施灌前後的作物植體營養分析，顯示使用沼液澆灌的作物生長狀況比較良好，且調整配比施灌並不會有鹽害的影響。

魯局長呼籲縣內畜牧業者，目前環保局正積極推動畜牧業沼氣發電，而且發酵之後的沼液沼渣還可以肥分利用，經過發酵的沼液沼渣不會有臭味問題，合理化施灌也不會對農作物造成不良影響，希望能讓畜牧農業越來越進步，讓屏東的環境越來越好。

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