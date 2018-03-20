三大法人賣超7.3億元 外資進台積電出鴻海 大買富

期貨部分，三大法人則是投信單獨偏空，外資加碼多單 362 口，淨部位多單回升到 44253 口；投信加碼空單 47 口，淨部位空單來到 30400 口；自營商回補空單 410 口，淨部位空單回升到 1914 口，合計三大法人加碼多單 725 口，淨部位多單為 12336 口。

台股今 (20) 日終場下跌 36.06 點，以 11010.84 點作收，順利守住 11000 點整數關卡。三大法人部分，外資及陸資買超 0.4 億元，外資自營商賣超 107 萬元，投信賣超 6.02 億元，自營商自行買超 2.83 億元，自營商避險賣超 4.52 億元，合計三大法人賣超 7.3 億元。個股部分則是買超台積電，不過持續調節鴻海，並大買富邦 VIX 2.24 萬張，避險意味濃厚。

外資今天買盤力道明顯縮小，同時也分散電傳權值股，其中台積電仍是外資加碼重心，已經是是連續 3 天買超，晶圓代工聯電也獲外資買超逾 3000 張，其他包括友達、緯創、欣興、聯強、英業達、至上、臻鼎 - KY 等也是獲外資加碼。

傳產部分，台塑、台化及南亞是外資加碼指標，中石化、潤泰全、中鋼等也獲外資買盤加持。

金融股部分，外資則是互有買賣超，其中富邦金、華南金、元大金、永豐金、開發金、兆豐金獲外資買超；至於台新金、國泰金、玉山金、中信金、新光金、合庫金、第一金則遭外資賣超。

ETF 部分，外資連續 2 天買超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資則是連續 3 天賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資也是連續 2 天賣超。

外資集中市場買超第 1 名為富邦 VIX，買超張數 22431 張，第 2 名友達，買超 8916 張，第 3 名緯創，買超 8256 張，第 4 名台塑，買超 5383 張，第 5 名中石化，買超 4505 張。6 到 10 名依序為，台積電，買超 4235 張；欣興，買超 3920 張；聯強，買超 3611 張；元大滬深 300 正 2，買超 3244 張；英業達，買超 3127 張。

外資集中市場賣超第 1 名仁寶，賣超張數 12826 張，第 2 名大同，賣超張數 11147 張，第 3 名晶電，賣超 8193 張，第 4 名台新金，賣超 6295 張，第 5 名台達電，賣超 5446 張，第 6 至 10 名分別為元大台灣 50 反 5，賣超 5209 張，鴻海，賣超 4539 張，國泰金，賣超 3383 張，燿華，賣超 3245 張，玉山金，賣超 3132 張。

法人表示，外資近期的買賣超金額都不大，顯示外資並沒有一個很明確的方向性，還是以換股操作為主，由於全球經濟變數多，接下來包括美國升息、貿易戰的變化，都將是影響外資多空態度的關鍵。