鐵人三項疑愛河水不潔 高市:未獲通報

（中央社記者王淑芬高雄20日電）有選手抱怨日前參加高雄愛河國際鐵人三項賽後拉肚子，質疑河水含大腸桿菌超標。國民黨市議員陳麗娜今天質詢市府罔顧選手健康；體育處回應未接獲選手身體不適通報。

高雄市政府體育處長周明鎮表示，舉辦賽事前有掌握清澈的水質狀況，未來會加強評估妥適的舉辦地點；同時澄清未接獲選手身體不適的通報。

環保局長蔡孟裕表示，愛河水質符合河川丁類水體，允諾會提供愛河水質檢測結果給體育處做為是否適合游泳或做親水活動的參考。

高雄愛河國際鐵人三項競賽已在愛河舉辦12年。陳麗娜在市議會衛環部門質詢指出，每年3月在愛河結合游泳、自行車、路跑的三鐵賽事，日前有選手向她投訴賽後拉肚子、眼晴不適，質疑是愛河河水大腸桿菌超標所致。