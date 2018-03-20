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中央社

台旅法生效 吳釗燮：目前沒有規劃高層訪美

中央社2018/03/20 19:00
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者陳俊華台北20日電）美國「台灣旅行法」生效，外交部長吳釗燮今天說，目前沒有規劃讓總統、副總統、院長訪美；依台灣與美國政府默契，外交部長、國防部長可以到美國，但恐怕沒辦法到華府。

美國聯邦眾議院與參議院分別於今年1月及2月通過「台灣旅行法案」（H.R.535），完成國會立法程序後，法案由美國總統川普（Donald Trump）16日正式簽署生效。這項法律鼓勵美國政府增進台美雙邊官方交流層級，進一步提升台美關係。

中國國民黨立法委員許毓仁今天在立法院施政總質詢時詢問，今年是否有規劃總統蔡英文等人依此法出訪美國？吳釗燮答詢時表示，美國國會通過台灣旅行法、川普讓它生效，他要表達感謝之意，但目前沒有規劃總統、副總統、院長訪美。

許毓仁問， 生效後是像過去一樣只能過境，還是可以進到公署，達到官員實際交流？吳釗燮說，台灣的高層官員到美國去，要由政府與美國行政部門洽商；依照美國跟台灣默契，國防部長、外交部長可以到美國，但沒辦法到華府，「我到目前為止是沒有規劃（訪美）的」。

另外，許毓仁說，美國在台協會（AIT）內湖新館6月將落成，是否有掌握美方出席人士的層級？吳釗燮說，雙方都有持續交換意見，美國政府盡量努力爭取到閣員級的官員來台，但這是美國政府的安排，「沒辦法預測」，他了解到AIT和美國政府在做很大努力。（編輯：林沂鋒）1070320

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