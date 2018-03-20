利菁出EP蟬聯三周冠軍　全因為在張惠妹之後發行

利菁睽違2年半推出同名EP《Regine》成績亮眼，已蟬聯三周博客來冠軍，她謙虛的說是運氣好，才能連續奪冠，「我第一張成績是2周冠軍，很感恩了，這次運氣好，沒有遇到強敵，是在阿妹後面出，沒被掃到，聽說後面還有很多強棒，現在朝第4周邁進，希望能繼續衝。」
利菁表姐是唱將歌手葉璦菱，一開始也懷疑她不能唱歌，但這次新歌公布後，利菁拿給表姐聽，表姐聽完大讚「果然是自家人」，音準、拍子、有味道，唱適合自己聲線的歌就好聽；先前利菁曾要葉璦菱出來開演唱會，「我一直希望葉璦菱出來開演唱會，她不肯，說要我一起唱，才要開，因為她不想扛票房，票房要我扛，哈哈哈。我覺得可以考慮家族一起開，侄子OZ也一起唱。」
▲利菁新EP成績亮眼。（圖／伊林 , 2018.3.20）
對於銷售成績亮眼，利菁感謝陳珊妮老師的祕訣提點，「她告訴我，如果我不急的話，過完農曆年，3、4月再發片，因為那時候出的人最少，哈哈哈。」果真如她所說，這次銷售創佳績。而她這次出輯完全不計成本，飛韓國3次，歌曲〈看我看我〉的洗腦旋律與歌詞更廣受網友傳唱，就連賴琳恩也在臉書分享Cover版本。她EP第二波主打歌曲〈迷霧〉MV將於3月22日早上10點在利菁臉書、利菁官方YouTube頻道同步公開。