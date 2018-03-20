利菁出EP蟬聯三周冠軍　全因為在張惠妹之後發行

利菁睽違2年半推出同名EP《Regine》成績亮眼，已蟬聯三周博客來冠軍，她謙虛的說是運氣好，才能連續奪冠，「我第一張成績是2周冠軍，很感恩了，這次運氣好，沒有遇到強敵，是在阿妹後面出，沒被掃到，聽說後面還有很多強棒，現在朝第4周邁進，希望能繼續衝。」

利菁表姐是唱將歌手葉璦菱，一開始也懷疑她不能唱歌，但這次新歌公布後，利菁拿給表姐聽，表姐聽完大讚「果然是自家人」，音準、拍子、有味道，唱適合自己聲線的歌就好聽；先前利菁曾要葉璦菱出來開演唱會，「我一直希望葉璦菱出來開演唱會，她不肯，說要我一起唱，才要開，因為她不想扛票房，票房要我扛，哈哈哈。我覺得可以考慮家族一起開，侄子OZ也一起唱。」