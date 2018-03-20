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中央社

界霖去年獲利創新高 擬配息3.2元

中央社2018/03/20 19:06
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）導線架大廠界霖去年獲利新台幣3.24億元，較前年大增115.7%，去年每股賺4.17元，創歷年新高。界霖擬配發現金股利每股3.2元。

界霖去年盈餘配發率約76.7%。若以今天收盤價92.1元計算，現金殖利率約3.47%。

界霖去年合併營收新台幣37.1億元，較前年21.85億元大增69.7%，去年合併毛利率約20.2%，較前年18.55%增加1.65個百分點。去年合併營業利益4.08億元，合併營益率約10.99%，較前年7.78%增加3.21個百分點。

界霖去年歸屬母公司業主淨利3.24億元，較前年1.5億元大增115.7%，去年每股稅後純益（EPS）4.17元，優於前年EPS 2.01元。

法人指出，界霖去年獲利優於預期，去年第3季併購效益浮現，日本SH Precision CO.（SHPJ）廠去年9月起轉盈，馬來西亞MSHP和中國蘇州SSHP廠也持續獲利，帶動去年第3季和第4季獲利絕對數字連續衝單季新高。

展望今年業績表現，界霖今年集團可完全受惠併購效應，中國大陸山東也要擴充異型材設備，今年台灣新廠可望啟動營運效益。

法人預估，界霖集團今年業績可望超過50億元，今年生產設備資本支出約3億元，預期今年EPS挑戰6元。

界霖位於日本山形縣米澤市的SHPJ廠，主攻車用和家電用功率型模組，法人預估今年中旬每月營收可到新台幣1億元，預期每季獲利可到2000萬日圓到3000萬日圓以上。（編輯：楊玫寧）1070320

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