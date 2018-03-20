擺脫洗錢風暴 兆豐銀今年業務拼轉型、獲利雙引擎

兆豐金 (2886-TW) 旗下兆豐銀今 (20) 日召開 2018 年全行行務會議，兆豐銀董事長張兆順表示，雖然歷經 2016 年美國裁罰事件衝擊，但兆豐銀行已逐漸擺脫陰霾，展望今年，可望在業務拼轉型、獲利雙引擎等相關策略的帶動下，創造營運及獲利新成長動能。

張兆順表示，過去一年兆豐銀行進行了全面改革，尤其是積極投入金檢缺失改善、防制洗錢制度建立，以及全行法遵文化再造。他也重申，法遵文化是銀行穩健經營的基石，未來仍然要持續致力公司治理、風險管理及防制洗錢制度的改善工作。

此外，在業務發展方面，今年要提升消費金融業務比重、加強數位金融服務能力的必要性，且啟動全面組織改造，以強化管理及營運效能。