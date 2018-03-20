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〈統一超展望〉新建分倉衝電商取件數 海外市場持續提

鉅亨網2018/03/20 19:09
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統一超 (2912-TW) 今 (20) 日舉行年度記者會，統一超總經理陳瑞堂表示，海外市場今年除展店外，也將持續優化單店營運，提升單店獲利能力，EC(電商) 業務部分，今年將新增與擴建分倉，可望將運送產能由每日 58 萬件提升至超過 60 萬件。

統一超 7-11 為目前菲律賓市占最高的便利商店、市佔率 72%，去年店數達 2285 店，陳瑞堂表示，預估今年底將突破 2600 店，除持續進入新區域展店外，單店獲利提升與加盟制度的優化也是今年營運重點，將強化鮮食、現煮咖啡「City Blends」結構、導入數位服務，如推出具儲值、支付、累兌點功能的電子錢包等，並將拓展到店取貨服務。

針對中國市場部分，除山東擁有近 200 店外，目前品牌門市集中於上海及浙江，陳瑞堂指出，今年中國市場預期將穩健成長，上海門市端去年已呈現正淨利，但淨利額偏少，今年將持續提升單店獲利能力，達到品牌集中、地區集中的策略原則，以帶動營運穩健成長。

談及今年資本支出規劃，陳瑞堂不願透露金額，僅說今年資本支出將用於門市改裝，包括店面裝潢與設備等，此外，去年在咖啡硬體上的投資超過 6 億元，今年將持續精進 City Cafe 品牌，盼咖啡品質能更穩定優化。

針對 EC(電商) 平台業務，陳瑞堂表示，去年已新增大肚分倉，今年上半年預計完成北部近 5000 坪的楊梅分倉興建，原先 630 坪的南部歸仁分倉也將擴建至上千坪，可望將運送產能由去年最高的每日 58 萬件，提升至每日逾 60 萬件，並預估今年總取件件數將突破 2 億件。

至於是否有新事業或投資計畫，陳瑞堂則說，去年在處分非核心事業後，重啟評估機制，若有適當機會將會積極進行，若投資關係企業，將著眼於本業強化型或本業應用型等面向的企業，未來投資還是以與本業關聯性較高的產業為主。

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三大法人賣超7.3億元 外...〈嘉義地震〉群創：產線復歸...

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