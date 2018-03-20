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波隆那兒童書展 幾米受邀演講及簽書

中央社2018/03/20 19:12
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者羅苑韶台北20日電）台灣插畫家連年參加義大利波隆那兒童書展，台灣館今年推的插畫家之一幾米，應邀到書展主辦的活動演講，及市區知名書店辦簽書會，兒童文學評論家柯倩華說，這是台灣插畫家首例。

2018義大利波隆那兒童書展3月26日至3月29日舉行。今年台灣館以Taiwan! Library of the Fantastic為主題，總計有37家出版社參與，展出書籍共計429本。

台灣館策展人鄒駿昇表示，台灣館要打造一個台灣創作者的平台，讓他們的作品在波隆那這個世界舞台被看見。色彩配置採黃色和濃重墨綠，呈現稻米和香蕉的台灣感覺。

他今天在書展行前記者會表示，台灣館塑造圖書館閱讀區的安靜氛圍，讓走進來的人「聞不到銅臭味」，提高書的價值感，提高想要閱讀的感受。

鄒駿昇2017年獲拉加茲童書獎藝術類評審特別推薦獎，他多次參加波隆那兒童書展，4次入圍波隆那插畫展。

他與英國出版社合作、擔任繪圖的科普書「最高的山‧最深的海」已有18國語言翻譯，今年將接續出版「最高的塔‧最小的星星」（暫譯）。他鼓勵其他創作者持續出國參展，有機會讓外國出版界認識。

台灣館今年推的插畫家有幾米、鄒駿昇、陳姝里和唐唐，他們會在台灣館辦簽名會。

今天出席記者會的柯倩華表示，今年正值創作20週年的幾米受邀到書展主辦單位辦的「插畫家急救站」演講，是台灣多年來參展插畫家的第一人。幾米另外還應邀到波隆那市區的知名喬安里諾.斯托帕尼書店（Giannino Stoppani）辦簽書會。

幾米28日的演講講題為「如何為大人創作圖畫書」；他書展期間還將為3家義大利出版社舉辦義大利文版「地下鐵」、「月亮忘記了」、「星空」、「時光電影院」等書辦簽名書。

波隆那兒童書展今年主題國是中國，台灣館位在英美出版重鎮的25館，擴大至12個展位、192平方公尺參展，採簡約設計，並以三大投影螢幕播放30年來台灣入選波隆那插畫展的成果；搭配100公分寬、70公分高的巨型畫冊，跨頁展示所有入圍波隆那插畫展的作品。

台灣今年有林廉恩、劉旭恭、吳欣芷、安哲和劉韻竹5人作品入選。他們分別使用拼貼、廣告顏料、鉛筆、剪紙、電腦繪圖、不透明水彩、色鉛筆和墨水等多元媒材，展現台灣多元創作面向。

波隆那插畫展今年有法國、比利時、德國、哥倫比亞、加拿大、西班牙、瑞士、加拿大、日本等25個國家，77名插畫家作品入選。繼書展後，將到日本等地巡迴展出。（編輯：張銘坤）1070320

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