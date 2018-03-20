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〈統一超展望〉鼓勵所有銀行加入刷卡行 icash第

鉅亨網2018/03/20 19:20
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統一超 (2912-TW) 今 (20) 日舉行年度記者會，統一超總經理陳瑞堂表示，信用卡部分計畫新增除國泰世華外的刷卡行，若加入銀行越多，併機費用將下降，目前傾向鼓勵所有銀行加入，至於 icash 第三方支付功能則仍在研究中，以提升業績來說，最關鍵仍在商品結構與內容。

對於國泰世華信用卡在統一超一家獨大的議題，陳瑞堂表示，去年 1 月展開與國泰世華銀行的合作，雙方有共識要共同提升非現金交易的普及，關於其他銀行業者加入的併機費用，他指出，若加入銀行越多，每一台併機費用就會下降，因此現在傾向鼓勵所有銀行加入。

至於是否發展 icash 第三方支付功能，陳瑞堂表示，目前也在研究中，不敢急於推出，支付工具可提升購物便利性，但對業績提升來說，最關鍵的還是在於商品結構與商品內容。

談及統一超去年 1 月底先對旗下員工推出的 X-STORE 未來超商，陳瑞堂表示，試驗至今 1 個多月，發現在人臉辨識與商品辨識方面，技術程度還需再提升，未來也希望能引進更多品項，並透過物聯網系統，檢查設備用電量、預防性檢查設備運作問題，以達到最佳節能效果，也計畫進行顧客購買產品的關聯性數據分析，這對未來推介組合行銷方案有所助益。

統一超表示，目前在台店數達 5242 家店，今年初也推出首家未來形象店與 X-STORE 未來超商，預計今年底前特色店將突破 1150 家，今年並將聚焦於 40 坪以上大店格拓展，目標占比達 4 成。

針對 CITY CAFE 品牌部分，統一超指出，現萃茶產品預計今年底前拓展至 695 店，且今年也將擴大經營精品咖啡市場，深耕氮氣冷萃咖啡與精品豆，期望年底前分別導入 100 店。

EC(電商) 平台業務方面，統一超表示，電商、個人小型賣家崛起，帶動 EC 件數爆發性成長，去年 EC 件數達 1.83 億件，年增 6 成，今年將針對高件數門市導入自助取件與交貨便專車模式，以提供更便利的 EC 服務。

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