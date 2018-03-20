地方萬花筒》影／灰面鵟鷹盤旋　八卦山賞鷹活動即將登場

年度生態盛會「2018鷹揚八卦-Bike訪春天」賞鷹活動，將在3月24、25日重登場，由於受到冷氣團來襲影響，大批鷹群過境暫時受阻，保育人士預估等天氣放晴，鷹群將爆大量，彰化縣政府代理機要祕書陳金哲宣20日傳會上，邀請全民前來欣賞鷹河流與鷹柱的生態奇觀。

俗稱南路鷹、「掃墓鳥」的灰面鵟鷹，每年三月份在春分節氣前後，都會過境八卦山脈，並在黃昏會出現集體在空中盤旋、有如「鷹河流」，以及俯衝落鷹、隔天清晨再出現集體「起鷹」像「鷹柱」般的特殊生態景觀。



▲「2018鷹揚八卦-Bike訪春天」賞鷹活動即將登場，彰化縣野鳥學會歡迎各界朋友一起來體驗八卦山的自然生態之旅。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.20）

陳金哲指出，3月24日上午10時於八卦山脈生態遊客中心熱鬧開幕，重點活動日3月24、25日兩天舉辦「灰面鵟鷹見面日．里山市集」，於賞鷹平台設置生態小徑，不僅讓民眾在最佳位置觀賞灰面鵟鷹，還安排了寓教於樂的生態遊戲結合友善市集，如紙浮雕、彩繪臉譜、文創DIY教作等，讓民眾了解生態保育是生活的一部分。



▲「2018鷹揚八卦-Bike訪春天」賞鷹活動即將登場。（圖／彰化縣野鳥協會 許智揚提供，2018.03.20）

陳金哲表示，因早年有把南路鷹製成標本外銷日本的產業，導致民眾濫捕造成「南路鷹、一萬死九千」的遺憾，歷經三十年來民間與國際保育團體努力，灰面鵟鷹已成為彰化縣最受歡迎的嬌客，成千的南路鷹乘著氣流盤旋在八卦山脈上空的景象煞是壯觀，此時最夯的活動，就是到彰化八卦山參加全臺灣最大規模的賞鷹活動。



▲「2018鷹揚八卦-Bike訪春天」賞鷹活動即將登場，彰化縣野鳥學會歡迎各界朋友一起來體驗八卦山的自然生態之旅。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.20）

彰化野鳥學會常務理事謝孟霖表示，在賞鷹平台沿線則設有生態小徑，只要天放晴，民眾前往八卦山區，幾乎都可以欣賞到「鷹河流」盛況，並透過寓教於樂的生態互動遊戲，落實生態保育、永續經營的理念。



▲「2018鷹揚八卦-Bike訪春天」賞鷹活動即將登場。（圖／彰化縣野鳥協會 鍾上瑋提供，2018.03.20）

陳金哲說，「2018鷹揚八卦- Bike訪春天」賞鷹活動，並擴大舉辦「國際鷹樂饗宴」等多元活動，這也是多年來最盛大的一次，歡迎各界朋友一起來體驗八卦山的自然生態之旅。