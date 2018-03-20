深澳電廠案 宜蘭藍綠縣長參選人各有意見

（中央社記者沈如峰宜蘭縣20日電）深澳燃煤電廠環評通過，屆時恐衝擊宜蘭空氣品質。民進黨提名的宜蘭縣長參選人立委陳歐珀今天說，現在電廠有太多疑慮，他「目前」不能接受，但也絕對不能危害縣民健康。

至於將代表國民黨參選宜蘭縣長的羅東鎮長林姿妙說，她將發動聯署，阻止深澳燃煤電廠的開發。

深澳燃煤電廠環評通過。新北市委託空污模擬，結果宜蘭污染量最高，影響最大。

陳歐珀今天受訪時認為，深澳燃煤電廠的整體開發，屬於國家能源政策的重要環節，此事攸關「北部民眾呼吸權」與「國家備用發電率」。