中和大火嫌稱有幻聽 鑑定有辨識力仍起訴

檢方起訴指出，李男長期施用安非他命，有相關障礙症、精神病。去年5月也在中和，以繩索點燃有沙拉油的寶特瓶擲往大門，也曾以打火機點燃抹布，燒燬里長住家附近的機車。

（中央社記者黃旭昇新北20日電）新北市中和區出租公寓去年11月遭縱火釀9死，新北地檢署今天偵查終結，認為涉案被告李姓男子犯案時仍有辨識、選擇能力，依殺人罪起訴並建請法院從重判刑。

去年11月初，李男分租中和區興南路出租房屋時，仍不斷幻聽到同樓層鄰居傳出聲響，並認為緬甸同鄉在臉書群組侮辱騷擾他，因此，購買汽油裝瓶縱火。

檢警調查，李男點火後從容離開現場，在附近聽到救護車聲音在街頭穿梭，怕犯行曝光，因此隨手在路邊抓一件住戶晾在外的T恤變裝。

李男在偵訊辯稱受幻聽所苦，多次搬家逃避聲音，且有其他租客想挑釁他、嘲諷他，他出於憤怒且腦中有聲音叫他去縱火。

不過，新北地檢署依照醫院鑑定報告，認定李男因幻聽干擾而憤怒縱火，犯案時仍有選擇能力，知道會造成財物損失、傷害人命，也知縱火是錯誤的行為，認定當晚李男並非不能或欠缺辨識能力。

起訴書說，李男以往被激怒就會採暴力解決，研判縱火應是其個性反應，李男僅因不能自我節制就任意縱火，現場為人口稠密居所，造成9人喪生的重大傷亡。

檢方今天偵結依殺人罪起訴李男，並建請法院從重判刑。同案出租公寓房東連女所涉業務過失致死罪嫌部分，新北檢仍在另案偵查。（編輯：陳怡璇／陳清芳）1070320