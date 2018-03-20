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台新金董事席次縮減為7席 寶佳恐一席都拿不到

鉅亨網2018/03/20 19:26
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為了全力備戰寶佳的來勢洶洶，台新金控 (2887-TW) 今 (20) 日舉行董事會，決議修改公司章程，將董事席次從現有的 9 席縮減為 7 席，以拉高市場派當選的門檻，據法人估算，在台新金縮減董事席次後，寶佳恐一席都拿不到。

過去一年多以來，寶佳大買台新金持股，持股比重已逼近 10%，且寶佳少主林家宏多次明確表態，希望取得台新金 2 席董事席次。

為了防堵寶佳，台新金現有董事會共有 9 席董事，包括 6 席一般董事、3 席獨立董事，全都由董事長吳東亮家族所掌控，今日台新金董事會通過決定將一般董事縮減為 4 席、獨立董事維持 3 席，全體董事席次從 9 席降為 7 席；這也是中信金控之後，國內第二家為因應市場派挑戰而縮減董事席次的金控公司。

目前台新金有 9 席董事，以股東會出席率 90% 概算，選上 1 席董事至少得持股 9%；董事席次一口氣降到 7 席以後，選上一席平均得持股 11.3%，據了解目前寶佳尚未徵求委託書，在此優勢上，台新金全力徵求委託書，又搭配董事席次縮減，可望藉此封殺寶佳的配票空間，讓寶佳一席都拿不到。

市場上甚至傳出面對此一硬仗，寶佳考慮重新評估永豐金，到底寶佳會如何應戰備受矚目，由於台新金董事候選人提名名單訂於 4 月 12 日截止受理，屆時將見真章。

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