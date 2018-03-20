台新金董事席次縮減為7席 寶佳恐一席都拿不到

為了全力備戰寶佳的來勢洶洶，台新金控 (2887-TW) 今 (20) 日舉行董事會，決議修改公司章程，將董事席次從現有的 9 席縮減為 7 席，以拉高市場派當選的門檻，據法人估算，在台新金縮減董事席次後，寶佳恐一席都拿不到。

過去一年多以來，寶佳大買台新金持股，持股比重已逼近 10%，且寶佳少主林家宏多次明確表態，希望取得台新金 2 席董事席次。

為了防堵寶佳，台新金現有董事會共有 9 席董事，包括 6 席一般董事、3 席獨立董事，全都由董事長吳東亮家族所掌控，今日台新金董事會通過決定將一般董事縮減為 4 席、獨立董事維持 3 席，全體董事席次從 9 席降為 7 席；這也是中信金控之後，國內第二家為因應市場派挑戰而縮減董事席次的金控公司。