NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈中部地區後指部講習　傳承工作經驗侯友宜：歡迎年輕人加入競選團隊不再害怕樓梯　更勝葡萄糖胺的法寶
鉅亨網

聲寶擬現金減資2成 每股退還股東2元現金

鉅亨網2018/03/20 19:25
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

聲寶 (1604-TW) 董事會今 (20) 日通過現金減資案，擬辦理現金減資減幅 20%，減資後股本 38.72 億元，每股將退還股東現金 2 元；董事會同時通過盈餘分配案，去年每股純益 0.67 元，擬配發現金股利 0.2 元，如果股東會通過這兩個案子，今年股東每股合計可拿到 2.2 元現金。

聲寶指出，為提昇股東權益報酬率、每股盈餘、每股淨值等各項財務指標，擬辦理現金減資退還股東股款；目前實收已發行股份為 4.99 億股，現金減資金額為 9.68 億元，銷除股份 9680 萬股，現金減資比率為 20%，是為已發行股數 4.99 億股扣除庫藏股 1500 萬股 (今年 8 月 3 日到期屆滿) 以 4.84 億股為計算基準，依各股東持股比例，每股退還現金 2 元，減資後實收資本額 37.72 億元。

聲寶表示，現金減資案將提請股東會通過並呈主管機關核准後，授權董事會另訂減資基準日及減資換發股票基準日等相關事宜；股東會預計 6 月 11 日召開。

聲寶強調力多年來深耕家電，近年來獲利相對持穩，除每年配息給股東外，也積極活化公司資產，這次減資退還部分股款給股東，讓股東可以更有效運用資金，公司可以調整資本結構，且提升股東權益報酬率。

聲寶去年合併營收 86.69 億元，本期淨利 3.31 億元，母公司業主淨利 3.12 億元，每股純益 0.67 元，董事會通過擬配發 0.2 元現金股利。

聲寶看好今年景氣，尤其是內銷表現比去年好，今年將持續開發高單價高附加價值新產品，法人預估，今年全年營收可望成長 10% 以上，獲利成長幅度將比營收更好。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字聲寶現金減資股利headline
富邦悍將斥逾1.2億元改造...台新金董事席次縮減為7席 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan