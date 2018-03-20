聲寶擬現金減資2成 每股退還股東2元現金

聲寶 (1604-TW) 董事會今 (20) 日通過現金減資案，擬辦理現金減資減幅 20%，減資後股本 38.72 億元，每股將退還股東現金 2 元；董事會同時通過盈餘分配案，去年每股純益 0.67 元，擬配發現金股利 0.2 元，如果股東會通過這兩個案子，今年股東每股合計可拿到 2.2 元現金。

聲寶指出，為提昇股東權益報酬率、每股盈餘、每股淨值等各項財務指標，擬辦理現金減資退還股東股款；目前實收已發行股份為 4.99 億股，現金減資金額為 9.68 億元，銷除股份 9680 萬股，現金減資比率為 20%，是為已發行股數 4.99 億股扣除庫藏股 1500 萬股 (今年 8 月 3 日到期屆滿) 以 4.84 億股為計算基準，依各股東持股比例，每股退還現金 2 元，減資後實收資本額 37.72 億元。