富邦悍將斥逾1.2億元改造新莊球場 首年拚5200

富邦金 (2881-TW) 旗下職棒隊富邦悍將今 (20) 日舉行新莊球場見面會，領隊蔡承儒表示，這次的改造花費超過 1.2 億元，比原本預估的 1 億元還多，力拚今年主場觀眾人數 5200 人，對於今年的比賽，蔡承儒也強調，如果可以的話，60 場主場都能親自到場看球。

蔡承儒表示，為了有效利用球場空間，也特別飛往日本，考察東京巨蛋、千葉羅德、明治神宮及橫濱球場，學習對方的空間使用經驗。

蔡承儒表示，這次球場改造主要還是以球迷及球員的使用導向為主，在時間允許的狀況下，把能做的先做完，不過並不是這樣就結束了，接下來還會根據球迷的反應，繼續調整，讓球迷有更好的看球體驗。