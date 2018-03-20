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同開去年EPS 0.88元 近5年最好

鉅亨網2018/03/20 19:28
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機電工程與環保污泥處理廠同開科技 (3018-TW) 今 (20) 日召開董事會，通過去年稅後純益為 5608 萬元，每股純益為 0.88 元，為連續 2 年獲利，且獲利表現為近 5 年表現最佳。

同開科技去年營收為 15.55 億元，年減 12.26%，稅後純益 5608 萬元，年增 2.73 倍，每股純益為 0.88 元。

同開看好集團營運轉型貢獻整體營運，在機電工程案件施工入帳、貢獻營收持續成長基礎下，推動多角化事業布局轉型計劃，今年案件將較 2017 年有大幅成長，效益發酵將有機會挹注同開整體毛利率及獲利能力成長。

同開今年 2 月營收 8438 萬元，月增 36.89%，年增 15.03%，主要為環保污泥處理量大幅成長 42% ，及子公司鐿宸科技工業用乙太網路交換機銷售歐洲市場專案產品出貨貢獻。同開今年前 2 月營收 1.46 億元，年減 17.83%。

同開近期股東臨時會通過 100% 併購旗下天下數位科技及耀達電腦，目前藉由與轉投資子公司天盛科技三方團隊的合作，旗下機械手臂相關應用的產品，順利爭取到包括日本、越南、菲律賓等國際知名大型客戶訂單，可望於今年第 2 季起陸續貢獻同開整體營收成長表現。

同開日 K 線圖

 

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