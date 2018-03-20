影／明道被毀容　聯手梁家輝、劉嘉玲闖《阿修羅》

2018年的明道，電影檔檔連發，年初先是有主演的愛情科幻大片《PERFECT-LOVER COM 2036》，邀請到好萊塢專業團隊操刀，日前又參與連奕琦導演的《市長夫人的秘密》，與「老情人」陳喬恩相隔13年再度合體，最新又在《阿修羅》中，飾演被毀容的醫生，醫治被阿修羅王處罰的反叛軍。
《阿修羅》近日出征「香港國際電影節」，並公布第一支電影預告。片中，明道的裝扮及表演方式都不同於以往，這也是明道第一次參與到特殊化妝的電影，每次化妝時需要3小時，而且都是邊睡邊化，收工後也要花一、二個小時才卸得掉，他說：「不過這個特殊化妝很神奇，我以為這樣每天上妝卸妝的，皮膚狀況會變不好，沒想到都沒有變差耶！」
明道在看完預告片後表示，在這部電影中的他，與大家熟悉的醫生很不一樣，不是單純的醫生更像是個發明家，「我就像是《007》裡的Q博士，發明各種對抗阿修羅王的武器。至於我在電影中是正派或是反派的角色？就要請大家到時候進戲院看了。」
▲（左起）導演張鵬、圖卡、梁家輝、吳磊、劉嘉玲、明道、監製楊真鑒，出席「香港國際電影節」。（圖／明道工作室，2018.03.20）
明道這次不但與梁家輝、劉嘉玲兩大影帝、影后合作，還與當紅小鮮肉吳磊對戲，對於吳磊印象最深刻的就是，他的劇本永遠都是密密麻麻的，上面寫著他自己對這個角色的看法跟分析，覺得他是個很用功的演員。