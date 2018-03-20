影／明道被毀容　聯手梁家輝、劉嘉玲闖《阿修羅》

2018年的明道，電影檔檔連發，年初先是有主演的愛情科幻大片《PERFECT-LOVER COM 2036》，邀請到好萊塢專業團隊操刀，日前又參與連奕琦導演的《市長夫人的秘密》，與「老情人」陳喬恩相隔13年再度合體，最新又在《阿修羅》中，飾演被毀容的醫生，醫治被阿修羅王處罰的反叛軍。

《阿修羅》近日出征「香港國際電影節」，並公布第一支電影預告。片中，明道的裝扮及表演方式都不同於以往，這也是明道第一次參與到特殊化妝的電影，每次化妝時需要3小時，而且都是邊睡邊化，收工後也要花一、二個小時才卸得掉，他說：「不過這個特殊化妝很神奇，我以為這樣每天上妝卸妝的，皮膚狀況會變不好，沒想到都沒有變差耶！」