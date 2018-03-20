NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈侯友宜：歡迎年輕人加入競選團隊上原回歸處女秀　巨人請謝長廷開球不再害怕樓梯　更勝葡萄糖胺的法寶
中央社

陳師孟南下約詢 陳水扁情緒激動幾乎落淚

中央社2018/03/20 19:27
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者劉麗榮台北20日電）監察委員陳師孟調查諷扁行動劇，今天南下約詢前總統陳水扁，他說，陳水扁談到過去一些不愉快的回憶，情緒有點激動，幾乎落淚。結案前會再約詢一次，陳水扁將親自北上。

2009年司法節慶祝大會，檢察官編導舞台劇諷刺陳水扁，陳師孟認為司法官蓄意影響社會輿論，影響台灣的國際形象，申請自動調查相關機關有無行政違失責任。這是陳師孟上任監委後的第一個調查案件。

今天約詢進行一個半小時。陳師孟受訪時指出，陳水扁一開始的時候情緒非常激動，想到過去很多不愉快的回憶和委屈，幾乎落淚。

談到陳水扁的身體狀況，陳師孟說，看起來精神還不錯，身形比以前消瘦許多，陳水扁激動的時候，口吃得很厲害，手也抖得很厲害，但心情慢慢平復後，就比較好。

陳師孟說，陳水扁回憶那一年520下台後到隔年一月，恐怕是一輩子難以忘懷的日子，行動劇只不過是司法追殺的一個環節，遭遇的每一個案件，都令陳水扁身心受創。至於調查內容，由於必須保密，陳師孟則並未多談。

陳師孟說，約詢的順序為受害人或陳情人、再來是加害者，而受害者有最後發言權，因此，最後結案前，會再約詢陳水扁。

陳師孟指出，為了對過去元首表示尊敬，第一次約詢由他和調查官親自南下，下一次的約詢，也徵詢陳水扁同意，「阿扁會上來台北接受約詢。」

過去陳水扁擔任台北市長期間，陳師孟是阿扁的副市長；陳水扁當總統的時候，陳師孟也出任總統府秘書長。兩人有深厚的部屬關係，陳師孟這次南下，除了約詢外，也有探訪老朋友的意味。（編輯：李淑華）1070320

修養生息 菲律賓長灘島最快...嘉義地震 高鐵嘉義台南間暫...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan