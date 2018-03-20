陳師孟南下約詢 陳水扁情緒激動幾乎落淚

今天約詢進行一個半小時。陳師孟受訪時指出，陳水扁一開始的時候情緒非常激動，想到過去很多不愉快的回憶和委屈，幾乎落淚。

2009年司法節慶祝大會，檢察官編導舞台劇諷刺陳水扁，陳師孟認為司法官蓄意影響社會輿論，影響台灣的國際形象，申請自動調查相關機關有無行政違失責任。這是陳師孟上任監委後的第一個調查案件。

（中央社記者劉麗榮台北20日電）監察委員陳師孟調查諷扁行動劇，今天南下約詢前總統陳水扁，他說，陳水扁談到過去一些不愉快的回憶，情緒有點激動，幾乎落淚。結案前會再約詢一次，陳水扁將親自北上。

談到陳水扁的身體狀況，陳師孟說，看起來精神還不錯，身形比以前消瘦許多，陳水扁激動的時候，口吃得很厲害，手也抖得很厲害，但心情慢慢平復後，就比較好。

陳師孟說，陳水扁回憶那一年520下台後到隔年一月，恐怕是一輩子難以忘懷的日子，行動劇只不過是司法追殺的一個環節，遭遇的每一個案件，都令陳水扁身心受創。至於調查內容，由於必須保密，陳師孟則並未多談。

陳師孟說，約詢的順序為受害人或陳情人、再來是加害者，而受害者有最後發言權，因此，最後結案前，會再約詢陳水扁。

陳師孟指出，為了對過去元首表示尊敬，第一次約詢由他和調查官親自南下，下一次的約詢，也徵詢陳水扁同意，「阿扁會上來台北接受約詢。」

過去陳水扁擔任台北市長期間，陳師孟是阿扁的副市長；陳水扁當總統的時候，陳師孟也出任總統府秘書長。兩人有深厚的部屬關係，陳師孟這次南下，除了約詢外，也有探訪老朋友的意味。（編輯：李淑華）1070320