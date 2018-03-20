國體法頒布滿半年 僅5協會章程未修訂

（中央社記者龍柏安台北20日電）國體法在去年9月20日公布施行至今滿半年，體育署公布的72個特定體育團體中已有48個協會完成改選，含爆出改選爭議的足球協會在內，目前僅剩5個協會章程還未修訂。

國體法主要訴求在於全民參與，並規定特定體育團體需在半年內完成改選，在已完成改選的協會當中，就有36個協會採取直接選舉，此外另有19個協會已完成章程修訂，預計在3月底與4月初依照時程進行改選。

由於中華足協章程，是由國際足總（FIFA）在2013年主導修訂，而足協現有章程限定僅招收團體會員，與國體法中「全民參與」的精神相違背，且FIFA曾來函告知希望先改選再修章程，體育署予以尊重，加上候選人資格認定上也有爭議，才使得足協無法如期進行改選。