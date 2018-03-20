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3D感測技術崛起 蘋果領先安卓陣營2年

中央社2018/03/20 19:27
中央社 科技 / NOWnews
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（中央社舊金山20日綜合外電報導）3家手機零件製造大廠告訴路透社，大多數安卓手機必須等到2019年，才能配備如同蘋果（Apple）臉部辨識功能Face ID的3D感測功能。這項技術接下來幾年料帶來數十億美元收益。

全球智慧型手機年度出貨量估計達15億支，過去10年，研發新功能一直是爭奪全球市佔率的重點，以龐大研發預算自豪的蘋果經常處於領先地位。

舉例來說，蘋果2013年9月推出iPhone 5S，主打Home鍵指紋辨識（Touch ID）功能，最大競爭對手三星（Samsung）隔年4月推出的Galaxy S5才搭載指紋辨識系統，其他廠牌隨後跟進。

3D感測技術料將強化新一代智慧型手機，不僅能精準辨識臉部、識別行動支付所需的生物特徵、感應手勢，還能讓使用者享受身歷其境的購物和遊戲體驗。

科技研調機構顧能（Gartner）預測，至2021年，40%的智慧型手機將搭載3D相機。3D相機也能應用在所謂的擴增實境（AR），讓螢幕上的虛擬物體能與現實世界場景相結合。

顧能分析師艾倫森（Jon Erensen）說：「這對AR來說非常重要。我想，這是你不會希望錯過的功能。」

零件製造商Viavi Solutions Inc、Finisar Corp和Ams AG說，在關鍵部分遇到瓶頸，意味各家廠商要到明年才能實現智慧型手機大規模採用3D感測技術。

這代表中國的華為和小米及其他廠牌在這項技術上，可能落後蘋果近2年。蘋果去年9月在iPhone問世10週年紀念時，發表搭載Face ID功能的iPhone X。

然而，安卓手機製造商正為取得垂直共振腔面射型雷射（VCSELs）苦惱不已，而這是蘋果Face ID硬體的核心部分。

目前市面上有少數安卓手機配備3D感測功能，例如華碩（Asus）去年上市的ZenFone AR，不過這些機型並未搭載像iPhone X臉部辨識所用的感測器。（譯者：劉文瑜/核稿：徐崇哲）1070320

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