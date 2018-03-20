地方萬花筒》影／南瑤宮徒步笨港進香　祭拜水神「潦溪」

萬人將橫渡濁水溪！百年古剎-彰化市南瑤宮，戊戌年徒步笨港進香活動，將於24日起展開8天7夜進香行程，南瑤宮20日舉行置天台祭典與豎頭旗等儀式，祈求庇佑進香過程平安圓滿，往年回程時「潦溪」都有2、3萬名信眾橫渡濁水溪，今年人數可望向上攀升，進香主委彰化市長邱建富歡迎民眾隨香體驗難得的「潦溪」行程。

邱建富表示，由於今年進香重頭戲與最大特色為回程時須「潦溪」橫渡濁水溪河床，為讓屆時潦溪活動順利平安，進香相關幹部於祭天儀式完成後，下午再赴濁水溪兩岸邊舉行「祭拜水神」的儀式。



▲彰化南瑤宮戊戌年徒步笨港進香活動，舉行置天台祭典與豎頭旗等儀式，稟告上蒼、祈求庇佑進香過程平安圓滿。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.20）

邱建富指出，今年南瑤宮笨港進香輪由聖三媽會、新三媽會與老六媽會負責舉辦，也就是所謂的「三媽年（或三媽六）」，多年來即流傳相當有名的諺語「大媽進香愛吃雞、二媽進香愛冤家、三媽進香愛潦溪」，因此今年進香的鑾轎與信眾，在回程時，需依傳統慣例「潦溪」，涉水橫渡濁水溪。



▲彰化南瑤宮戊戌年徒步笨港進香活動，舉行置天台祭典與豎頭旗等儀式，稟告上蒼、祈求庇佑進香過程平安圓滿。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.20）

邱建富說，建廟於清乾隆3年（西元1738年）的彰化市南瑤宮，主祀媽祖，是台灣中部規模最大，信徒最多的媽祖廟，從清朝嘉慶年間開始，就有每年前往發源地笨港（約當今雲林縣北港與嘉義縣新港）進香的傳統，為台灣史上第一的進香團，更曾是台灣史上規模最大的進香活動，被譽為「台灣進香團鼻祖」。



▲彰化南瑤宮戊戌年徒步笨港進香活動，舉行置天台祭典與豎頭旗等儀式，稟告上蒼、祈求庇佑進香過程平安圓滿。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.20）

今年進香活動從24日起到31日，共8天7夜，行經的地區將涵蓋彰化、雲林與嘉義等3縣市，共25個鄉鎮市，全程來回近300公里。有關前往笨港進香的活動，即由媽會以十二年為一輪，除了新大媽會依慣例不主辦之外，其餘九個媽會分三組，分年輪辦笨港進香事宜，今年剛好又是輪由聖三媽會、新三媽會、老六媽會合辦。



▲彰化南瑤宮戊戌年徒步笨港進香活動，舉行置天台祭典與豎頭旗等儀式，稟告上蒼、祈求庇佑進香過程平安圓滿。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.20）