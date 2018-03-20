市場有需求 越南偷渡客願飄洋過海

這起偷渡客案件，截至目前已有31人落網，男女皆有，海巡和警方懷疑有人已順利登岸逃脫，現正擴大偵辦中，這也是近年來人數最多的偷渡案，且不同以往，人蛇集團選擇從東部上岸。

（中央社記者盧太城台東縣20日電）台東首次查獲大量越南籍偷渡客。海巡和移民署官員分析，這些偷渡客都曾在台工作被遣返，因市場需要，打工獲利豐，透過人蛇居間牽線，甘冒風險再次偷渡來台打工。

根據台東地檢署、海巡、警方和移民署調查，到案偷渡客都曾經在台灣待過，甚至國語流利。男的當移工，女的在小吃部陪酒，因違反在台工作規定遭遣返，有人甚至去年12月才剛被遣返，現在又偷渡返台。

移民署官員分析，台灣的工程發包型態大致是從大包商再發包給下包廠商。但只有重大工程才能申請外勞，因此小包商不能申請外籍勞工，面對工程趕工缺粗工情形嚴重，只能透過與人蛇集團掛勾的地下仲介聘用非法外勞。

海巡查緝人員也表示，依以往查緝案例，偷渡客沒有休假問題，且一般工資只要新台幣2至3萬元，不僅解決缺工問題，也節省成本。至於偷渡來台東南亞女子，大部分都是透過同鄉聯繫，在鄉下KTV坐檯陪酒，甚至淪為賣淫集團控制，更衍生治安問題。

因此，工頭找上人蛇集團，這些有過遣返經驗的移工先搭鐵殼船，在海上透過機動性高的台灣舢舨船或橡皮艇接駁伺機上岸。

至於蛇頭只負責送人，偷渡客上岸後各分東西，找同鄉掩護接濟。只是以往這類偷渡多在西部平緩沙岸地形，選擇從礁岩的東部上岸並不常見。不過，官員也說，「這裡的薪資是越南的3、4倍，就算被捉到也只罰3萬元，還可以直接遣返回家」，也是這類偷渡案層出不窮原因。(編輯:孫承武)1070320