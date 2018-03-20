長榮航合併客運營收雙創新高 擬每股配0.7元

其中客運營收部分為924億元，也創下歷史新高，較2016年增加66億元，年增7.7%；貨運營收248億元，較2016年增加26億元，年增11.9%。

長榮航合併營收新台幣1635億6200萬元，創下歷史新高，年增13.1%；本期綜合損益總額歸屬母公司業主57億5206萬元，年增65.48%，每股稅後盈餘(EPS) 1.38元，較2016年的0.83元大幅增長。

董事會決議每股配發現金股利0.2元，盈餘轉增資配股每股0.5元，現金殖利率約1.33%。

長榮航表示，去年新增波音777和空巴A330-300客機共12架，運量大幅提升，同時持續優化越太平洋航網，提供轉機便利性，提升營運效益，並調整兩岸航線運能，降低大陸赴台團客緊縮政策的影響，靈活調度區域航線機型及增飛航班下，使得去年載客數成長7.9%，載客率為78%，帶動集團合併營收及客運營收雙創新高。

長榮航指出，貨運部分全年艙位供給雖年減2.7%，但受惠貨運市場復甦，以及客機腹艙運能充分運用，運量與營收皆逆勢成長。去年載貨量成長5.2%，載貨率為88%。

長榮航決定今年股東會於6月22日在桃園市蘆竹區新南路一段376號長榮航空運航大樓17樓會議廳舉行。（編輯：楊玫寧）1070320