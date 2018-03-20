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中央社

全球城市生活品質評比 台中入榜

中央社2018/03/20 19:37
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者郝雪卿台中20日電）美國人力資源諮詢公司美世（Mercer）針對全球231個城市生活品質進行評比，台中名列第101名，更勝過103名的上海、119名的北京等知名城市。

Mercer公布2018生活品質調查結果，針對全球231個城市進行評比，台灣被列入調查的城市僅台中及台北，台北名列第84名、台中第101名，更勝過103名的上海、119名的北京等知名城市。

對於這次Mercer調查的肯定，市府表示感謝，將繼續努力，讓台中變成更宜居、更適合生活的城市，歡迎大家到台中居住、生活，感受台中美麗的人文風情。

市府表示，Mercer是全球權威諮詢機構，每年進行生活品質調查，今年調查指標包含政治穩定程度、醫療、教育、交通等，針對全球231個城市進行評比，台灣被列入調查的城市只有台北與台中，分別為84名、101名，與去年相同的調查比較，台北進步1名，台中則維持去年的101名。

市府指出，市長林佳龍上任以來，始終以「生活首都．宜居城市」為施政核心，台中位處台灣中部，南來北往搭乘高鐵形成一日生活圈，交通便利，且氣候宜人，食衣住行育樂很方便；且市府不斷推動各項有利生活的社福、青創、教育、交通等政策，讓台中生活品質變得越來越好，更使得台中人口成長持續向上提升，去年也晉升為台灣第二大城。(編輯:孫承武)1070320

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