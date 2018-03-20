全球城市生活品質評比 台中入榜

（中央社記者郝雪卿台中20日電）美國人力資源諮詢公司美世（Mercer）針對全球231個城市生活品質進行評比，台中名列第101名，更勝過103名的上海、119名的北京等知名城市。

Mercer公布2018生活品質調查結果，針對全球231個城市進行評比，台灣被列入調查的城市僅台中及台北，台北名列第84名、台中第101名，更勝過103名的上海、119名的北京等知名城市。

對於這次Mercer調查的肯定，市府表示感謝，將繼續努力，讓台中變成更宜居、更適合生活的城市，歡迎大家到台中居住、生活，感受台中美麗的人文風情。