日亞化攜手OSRAM 擴大智慧財產合作

（中央社記者吳家豪台北20日電）日本LED大廠日亞化學工業株式會社（Nichia）及德國照明大廠歐司朗（OSRAM）為強調智慧財產（IP）在其商業領域中的重要性，今天宣布將擴大授權合作。

日亞化發布新聞稿指出，日亞化與OSRAM今天同意就大約7000件的全球新專利申請案開啟交互授權協商，其中包括約2000件來自日亞化與OSRAM的全球專利權，領域橫跨汽車、一般照明、LCD背光、顯示器、醫藥與工業應用，及全領域的光電產品。

日亞化與OSRAM於2002年及2010年簽訂專利交互授權協議，雙方均可將授權專利應用於各自的氮化物半導體產品，例如藍、綠與白色LED及雷射元件。